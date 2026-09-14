Майже 28 тисяч переселенців знайшли роботу цьогоріч: скільки скористалися програмами підтримки

За 8 місяців 2026 року через Державну службу зайнятості працевлаштували 28 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Майже 10 тисяч із них знайшли роботу завдяки програмам підтримки роботодавців.

Як пише Dilo, про це повідомила Служба зайнятості.

Працевлаштування ВПО

Загалом за цей період послугами Державної служби зайнятості скористалися 72 тисячі внутрішньо переміщених громадян.

Найбільше ВПО зверталися по допомогу з працевлаштування у трьох областях:

Дніпропетровській — 8 тисяч людей;

Харківській — майже 7 тисяч;

Донецькій — 6,3 тисячі.

Із 28 тисяч працевлаштованих ВПО 9,7 тисячі отримали роботу у роботодавців, які скористалися програмою компенсації за працевлаштування переселенців. Ще 1 тисяча людей була працевлаштована за програмою компенсації роботодавцям витрат на оплату праці.

Навчання та гранти

За даними держслужби зайнятості, майже 2 тисячі ВПО цього року отримали ваучери на навчання, ще майже 6 тисяч пройшли професійне навчання.

Для започаткування або розвитку власної справи переселенці отримали 827 мікрогрантів та 96 грантів.

Крім того, понад 14 тисяч ВПО взяли участь у короткострокових суспільно корисних роботах. Ще 1,6 тисячі разів вони брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості за перші сім місяців 2026 року надала послуги майже 65,6 тисячам внутрішньо переміщених осіб (ВПО). При цьому кожна третя переміщена людина за сприяння відомства успішно знайшла роботу.