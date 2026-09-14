Лекарство от сердечно-сосудистых заболеваний подешевело на 20–30%

Средняя стоимость амбулаторных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Украине снизилась на 20-30%. Некоторые европейские фармкомпании сократили цены на свою продукцию на 21–36%, заявили в Министерстве здравоохранения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко, которого цитирует издание "Аптека".

По словам министра, цены на фармацевтическую продукцию достигли пика в марте 2025 года. До этого темпы их роста превышали общую инфляцию.

Ляшко отметил, что с февраля 2026 года индекс цен на фармацевтическую продукцию остается ниже 100. В июле он составил 97,1, что, по его словам, свидетельствует о снижении цен в сегменте.

В Минздраве связывают эту динамику с новым ценовым регулированием, расширением реимбурсации и усилением конкуренции между производителями.

Одним из ключевых механизмов стал национальный каталог цен. Задекларированная в нем цена препарата не может превышать средней из трех самых низких цен в референтных странах. Препарат, которого нет в каталоге, не может быть введен в обращение.

Кроме того, аптеки должны обеспечивать наличие одного из трех самых дешевых препаратов по соответствующему действующему веществу.

В 2026 году перечень программы "Доступные лекарства" увеличился на 329 позиций - с 711 до 1040. Только в июле к нему добавили 262 торговых названия препаратов для профилактики и лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Растет и количество пользователей программы. За весь 2025 год ею воспользовались около 2,9 млн человек, тогда как только за первое полугодие 2026-го уже 2,5 млн. человек.

Напомним, в июне правительство расширило программу "Доступные лекарства" еще на 51 международное непатентованное название препаратов. На 2026 год финансирование программы увеличилось до 8,7 млрд грн.