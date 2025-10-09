В Украине расширили список основных лекарственных средств: вошедшее в список

Правительство расширило Национальный перечень основных лекарственных средств. В список добавлено 27 новых препаратов, входящих в базовый перечень, рекомендованный ВОЗ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, обновленный перечень включает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, дислипидемии, болезней эндокринной системы, расстройств психического здоровья и противогрибковые средства.

"Следующим шагом станет их включение в программу "Доступное лекарство" в 2026 году. Это расширит доступ пациентов к современным и безопасным медикаментам в лечении наиболее распространенных болезней и приблизит украинские стандарты лечения к международным", - отметила Свириденко.

Она добавила, что Национальный перечень основных лекарственных средств также согласован с подготовкой к запуску программы Национального скрининга здоровья, когда все украинцы от 40 лет смогут бесплатно проходить профилактические медосмотры.

Что вошло в список

В Министерстве здравоохранения уточняют, что в обновленный Национальный перечень лекарственных средств добавили современные препараты для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности – это ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА). Они помогают снижать и контролировать АД, уменьшают нагрузку на сердце и риск инфарктов и инсультов.

В частности, расширили доступность периндоприла, лизиноприла, рамиприла и комбинаций с амлодипином, а также добавили кандесартан, телмисартан, валсартан, ирбесартан и олмесартан медоксомил – препараты, которые помогают поддерживать стабильное давление и улучшают прогноз для пациентов с хроническими заболеваниями.

Также в перечень добавили препарат против дислипидемии аторвастатина с широким диапазоном доз.

Для стационарного лечения тяжелых инвазивных микозов в определенный государством список включили также каспофунгин (лиофилизат/порошок для инфузий).

В перечень внесли октреотид (в дозах 0,05; 0,1; 0,5 мг/мл) для лечения акромегалии.

Также решением правительства отныне расширен диапазон доз оланзапина – это 2,5 мг для точной титрации при лечении психотических и биполярных расстройств.

Напомним, Министерство здравоохранения избрало европейских партнеров для создания нового государственного органа. Его главная задача — обеспечить, чтобы все лекарства и медицинские изделия в Украине отвечали высоким стандартам качества и безопасности, как и в Европейском Союзе.