В Україні розширили перелік основних лікарських засобів: що увійшло до списку

Уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів. До списку додано 27 нових препаратів, які входять до базового переліку, рекомендованого ВООЗ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, оновлений перелік охоплює препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, хвороб ендокринної системи, розладів психічного здоров'я та протигрибкові засоби.

"Наступним кроком стане їх включення до програми "Доступні ліки" у 2026 році. Це розширить доступ пацієнтів до сучасних і безпечних медикаментів у лікуванні найбільш поширених хвороб та наблизить українські стандарти лікування до міжнародних", – зауважила Свириденко.

Вона додала, що Національний перелік основних лікарських засобів також узгоджений з підготовкою до запуску програми Національного скринінгу здоровʼя, коли всі українці віком від 40 років зможуть безкоштовно проходити профілактичні медогляди.

Що увійшло до списку

У Міністерстві охорони здоровʼя уточнюють, що до оновленого Національного переліку лікарських засобів додали сучасні препарати для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності – це інгібітори АПФ і блокатори рецепторів ангіотензину (БРА). Вони допомагають знижувати та контролювати артеріальний тиск, зменшують навантаження на серце й ризик інфарктів та інсультів.

Зокрема, розширили доступність периндоприлу, лізиноприлу, раміприлу та комбінацій із амлодипіном, а також додали кандесартан, телмісартан, валсартан, ірбесартан та олмесартан медоксоміл – препарати, які допомагають підтримувати стабільний тиск і покращують прогноз для пацієнтів із хронічними серцево-судинними хворобами.

Також до переліку додали препарат проти дисліпідемії аторвастатин із широким діапазоном доз.

Для стаціонарного лікування тяжких інвазивних мікозів до визначеного державою списку включили також каспофунгін (ліофілізат/порошок для інфузій).

До переліку внесли октреотид (у дозах 0,05; 0,1; 0,5 мг/мл) для лікування акромегалії.

Також рішенням уряду віднині розширено діапазон доз оланзапіну – це +2,5 мг для точної титрації при лікуванні психотичних і біполярних розладів.

