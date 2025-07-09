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Держпродспоживслужба: порушення граничних надбавок – системна проблема аптечного ринку

ліки
30% перевірених аптек реалізовували ліки із завищеними надбавками

Відновлення держконтролю за цінами на ліки виявило масові зловживання в аптеках. За чотири місяці дії нових правил Держпродспоживслужба підтвердила 355 випадків завищення націнок.

Про це заявив заступник голови відомства Андрій Крейтор у своєму блозі для GreenPost.

Він підкреслив, що порушення цінових обмежень носить системний характер. Понад 30% перевірених аптек реалізовували ліки із завищеними надбавками, попри чітко визначені державою межі.

“Забезпечення доступу кожного українця до якісних, ефективних і безпечних лікарських засобів – один із ключових напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я. Особливого значення це набуває в умовах тривалого воєнного стану, економічних викликів та зростання вартості життя”, – заявив посадовець.

Нова модель цінового регулювання

З 1 березня 2025 року уряд запровадив нову модель регулювання цін на медикаменти. Для аптек гранична націнка становить від 10% до 25% на рецептурні препарати та ліки з Національного переліку, та до 35% на безрецептурні засоби. На рівні дистриб’юторів дозволено не більше 8% постачальницько-збутової надбавки до гуртово-відпускної ціни.

Масштаби зафіксованих порушень свідчать про необхідність посилення контролю за аптечним сегментом – як через планові, так і через позапланові перевірки, вважають у Держпродспоживслужбі.

Відомство також закликає пацієнтів повідомляти про завищені ціни через онлайн-форму або гарячу лінію.

Держрегулювання цін вже приносить результат

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року в Україні відновлено державне регулювання цін на лікарські засоби. Одночасно було тимчасово заборонено маркетингові платежі між виробниками та аптечними мережами. За оцінками Міністерства охорони здоров’я, лише за перші три місяці дії нової системи пацієнти зекономили понад 830 млн грн.