В Украине создадут новый орган контроля качества лекарств по европейским стандартам

Министерство здравоохранения избрало европейских партнеров для создания нового государственного органа. Его главная задача — обеспечить, чтобы все лекарства и медицинские изделия в Украине отвечали высоким стандартам качества и безопасности, как и в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу МОН.

Новый орган должен приступить к работе с 1 января 2027 года. Его создание позволит гармонизировать подходы к контролю и регулированию рынка лекарственных средств и медизделий в соответствии с европейскими правилами.

В ведомстве отметили, что партнером проекта избран консорциум Литвы, Польши и Германии при поддержке Европейской комиссии, которая выделила на реализацию инициативы 1,5 млн. евро. К работе также примут участие эксперты фармацевтических агентств Хорватии и Франции.

Все эти страны имеют успешный опыт в сфере регуляторных реформ и гармонизации законодательства с правом ЕС и эта экспертиза станет основой для создания в Украине современного органа государственного контроля.

Официальное начало проекта запланировано на 22 сентября 2025 года. В течение 20 месяцев украинская команда вместе с экспертами из стран ЕС будет работать над разработкой законодательной базы, адаптированной к требованиям acquis ЕС (совокупностью норм и принципов, составляющих правовую основу Евросоюза), определением структуры и процедур функционирования будущего регулятора, а также подготовкой профильных специалистов, добавили в МОН.

Напомним, с 18 августа в Украине формат международного электронного стандарта eCTD (electronic Common Technical Document) стал обязательным для подачи всех новых заявок на регистрацию лекарств. Это значительный шаг к цифровизации фармацевтической сферы и приближению европейских стандартов.