Кабмин принял ряд решений для упрощения доступа к лекарственным средствам: что изменится

Правительство приняло решение для упрощения ввоза лекарств в Украину.

Доступ к жизненно необходимым лекарствам станет проще. Правительство упростило процедуры, чтобы гуманитарная помощь быстрее доходила до пациентов и обеспечила непрерывную поставку препаратов, а также урегулировало декларирование оптовых цен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой напресс-службу Министерства здоровья Украины.

Основные изменения

Лекарственные средства как гуманитарная помощь.

Устранена правовая неопределенность в отношении лекарств, ввозимых в Украину как гуманитарная помощь. Нормативная база теперь четко определяет, что на такое лекарство не распространяется государственный контроль качества. Ответственность за их качество и безопасность возлагается на получателя гуманитарной помощи. Это упрощает и ускоряет доставку препаратов организациями, для которых не является целью их дальнейшая реализация.

Декларирование цен на лекарства.

Урегулирован порядок декларирования оптово-отпускных цен. Владельцы регистрационных удостоверений, производящие лекарства по контракту на мощностях других компаний, теперь могут самостоятельно формировать цены и вносить их в Национальный каталог. Раньше эта возможность была доступна только непосредственным производителям. Это создает единые и прозрачные правила ценообразования для всех участников фармрынка.

Напомним, с 18 августа в Украине формат международного электронного стандарта eCTD (electronic Common Technical Document) стал обязательным для подачи всех новых заявок на регистрацию лекарств. Это значительный шаг к цифровизации фармацевтической сферы и приближению европейских стандартов.

Автор:
Татьяна Ковальчук