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Ліки від серцево-судинних хвороб подешевшали на 20–30%

ліки
Ліки від серцево-судинних хвороб подешевшали на 20–30% / Depositphotos

Середня вартість амбулаторних препаратів для лікування серцево-судинних захворювань в Україні знизилася на 20–30%. Окремі європейські фармкомпанії скоротили ціни на свою продукцію на 21–36%, заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

Про це інформує Dilo з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, якого цитує видання "Аптека".

За словами міністра, ціни на фармацевтичну продукцію досягли піку в березні 2025 року. До цього темпи їх зростання перевищували загальну інфляцію.

Ляшко зазначив, що з лютого 2026 року індекс цін на фармацевтичну продукцію залишається нижчим за 100. У липні він становив 97,1, що, за його словами, свідчить про зниження цін у сегменті.

У МОЗ пов'язують цю динаміку з новим ціновим регулюванням, розширенням реімбурсації та посиленням конкуренції між виробниками.

Одним із ключових механізмів став Національний каталог цін. Задекларована в ньому ціна препарату не може перевищувати середню з трьох найнижчих цін у референтних країнах. Препарат, якого немає в каталозі, не може бути введений в обіг.

Крім того, аптеки мають забезпечувати наявність одного з трьох найдешевших препаратів за відповідною діючою речовиною.

У 2026 році перелік програми "Доступні ліки" збільшився на 329 позицій — із 711 до 1 040. Лише в липні до нього додали 262 торговельні назви препаратів для профілактики та лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

Зростає і кількість користувачів програми. За весь 2025 рік нею скористалися близько 2,9 млн людей, тоді як лише за перше півріччя 2026-го — вже 2,5 млн.

Нагадаємо, у червні уряд розширив програму "Доступні ліки" ще на 51 міжнародну непатентовану назву препаратів. На 2026 рік фінансування програми збільшили до 8,7 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко

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