Нафтопереробка в РФ обвалилася до 20-річного мінімуму через удари українських дронів

Хвиля успішних атак українських безпілотників спровокувала масштабне падіння нафтопереробки в Росії до найнижчого рівня за останні 21 рік. Це поглибило гостру кризу на внутрішньому ринку палива країни-агресора та суттєво тисне на світові ціни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За першу половину липня 2026 року середні обсяги первинної переробки нафти в РФ впали до 3,91 мільйона барелів на добу, що є абсолютним антирекордом з березня 2005 року. Цей показник на понад 1,4 мільйона барелів на добу менший порівняно з аналогічним періодом минулого року. Міжнародне енергетичне агентство оцінює червневі показники російських заводів ще нижче — на рівні 3,8 мільйона барелів на добу.

Офіційну статистику Кремль ретельно засекретив, проте аналітики відстежують ланцюжки постачань за допомогою супутникових знімків нафтосховищ, моніторингу родовищ та реальних потоків вантажів.

Росіяни шукають у мережі, як самостійно варити бензин

За останні 100 днів українські сили здійснили близько 50 атак на російські паливні об'єкти, уразивши щонайменше 24 з 34 найбільших НПЗ країни. Останнім часом радіус дії українських дронів перевищив 2400 кілометрів, що дозволило цього місяця завдати удару по Омському НПЗ — найбільшому нафтопереробному заводі Росії.

Масштаб руйнувань призвів до критичних наслідків для внутрішнього ринку РФ:

Заборона на експорт: уряд РФ повністю заблокував експорт дизельного пального до кінця липня, на додачу до раніше запроваджених обмежень на продаж за кордон бензину та авіагасу.

Черги та дефіцит: проблеми з постачанням фіксують по всій території РФ — від Калінінграда до Тихоокеанського узбережжя. На АЗС вишиковуються багатогодинні черги, а пальне подекуди відпускають за номерами автомобілів.

Карантинні заходи: у Новосибірській області місцева влада рекомендувала підприємствам повернути працівників на дистанційну роботу, щоб штучно зменшити споживання пального в регіоні.

Паніка серед цивільного населення зростає. За даними платформи Yandex Wordstat, минулого місяця росіяни здійснили понад 17 000 пошукових запитів на тему "як зробити бензин" у домашніх умовах — це найвищий показник з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Віцепрем'єр РФ Олександр Новак підтвердив проблеми із пальним, зазначивши, що проводить наради щодо стабілізації ринку щодня.

Нагадаємо, удари по НПЗ спровокували паливну кризу та інфляцію в РФ. За підсумками червня в Росії зафіксовано різке прискорення загальної інфляції, головним рушієм якої стало стрімке здорожчання логістики та дефіцит нафтопродуктів.