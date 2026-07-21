Россия перенаправляет сибирское горючее, чтобы защитить Москву от дефицита

Российские власти перенаправляют поставки горючего из Сибири и наращивают импорт из Беларуси, чтобы предотвратить дефицит в самом населенном и богатом Московском регионе на фоне масштабных сбоев по всей стране, вызванных атаками украинских беспилотников на НПЗ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Топливный кризис разной степени ощущается во всех 11 часовых поясах России с мая, когда Украина усилила удары по нефтеперерабатывающим заводам. В начале июля общее производство бензина в РФ упало примерно до 65% среднего сезонного уровня потребления после нескольких месяцев отставания от спроса.

Как РФ спасает столицу и где ситуация самая плохая

Атака на Московский НПЗ в середине июня вызвала дефицит и длинные очереди на АЗС, однако к середине июля поставки в российскую столицу и Московскую область стабилизировались. Московский регион потребляет около 6 миллионов тонн бензина в год и является домом для 22 миллионов человек, поэтому власти еще с советских времен приоритетно обеспечивают столицу ресурсами.

Чтобы покрыть недостаток, РФ принимает следующие меры:

Внутреннее перераспределение: в столицу перенаправили горючее, произведенное на Урале и в Сибири (в том числе из Ачинского НПЗ в Красноярском крае).

Внешний импорт: наращены поставки из Беларуси, а также начат импорт горючего из Индии.

Самым пострадавшим регионом в настоящее время является аннексированный Крым. На полуострове уже приостановили детский туризм, ввели нормирование горючего и ограничили время работы магазинов и кафе.

Вице-премьер-министр РФ Александр Новак заявил во вторник, что внутренний рынок горючего частично стабилизировался, хотя в некоторых регионах ситуация все еще остается сложной.

Напомним, из-за ударов дронов розничные цены на бензин и дизельное топливо в России стремительно растут. Непрерывные атаки украинских беспилотников заставляют российские нефтеперерабатывающие заводы существенно сокращать или полностью останавливать производство, что усугубляет масштабный кризис внутреннего снабжения.