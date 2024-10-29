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ВАКС разрешил национализировать сумской "Насосэнергомаш" и другие активы семьи Лукьяненко
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал в доход государства корпоративные права 15 украинских предприятий, косвенно принадлежащих гражданам РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Так, согласно сообщению, 29 октября 2024 года ВАКС принял решение о частичном удовлетворении искового заявления Минюста к Лукьяненко В.В., Лукьяненко В.М., Цою Г.А., АО "Группа ГМС". В частности, суд разрешил конфисковать корпоративные права предприятий, среди которых:
- АО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" (90,6065%);
- АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (83,9112%);
- АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение – Инжиниринг" (100%);
- ООО "Кусум Фарм" (50%) и др.
Кроме того, суд национализировал квартиру в Сумах и ружье гладкоствольное, принадлежащих Лукьяненко В.В.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В то же время сообщается, что суд отказал во взыскании в доход государства имущества Лукьяненко-старшего, а также 100% у ООО "Гостиничный комплекс "Юбилейный" и мелких долей в связанных предприятиях. В указанной части судебное решение ВАКС будет обжаловано Министерством юстиции в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
Напомним, 6 ноября 2023 года Министерством юстиции Украины был подан в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации украинских активов российской группы ГМС (Гидромашсервис), которой принадлежали АО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" и АО "Научно-исследовательский проект институт атомного и энергетического насладения".
АРМА планировало передать АО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" в управление НАЭК "Энергоатом".
Об АО "Группа ГМС"
АО "Группа ГМС" — многопрофильный холдинг, осуществляющий хозяйственную деятельность в области разработки и производства насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, трубопроводного транспорта, атомной и тепловой энергетики.
Компаниями группы ГМС осуществляется существенное содействие вооруженной агрессии РФ против Украины путем поставки продукции в пользу предприятий военно-промышленного комплекса страны-агрессора и уплаты налогов в значительных размерах.