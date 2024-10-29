ВАКС разрешил национализировать сумской "Насосэнергомаш" и другие активы семьи Лукьяненко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал в доход государства корпоративные права 15 украинских предприятий, косвенно принадлежащих гражданам РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Так, согласно сообщению, 29 октября 2024 года ВАКС принял решение о частичном удовлетворении искового заявления Минюста к Лукьяненко В.В., Лукьяненко В.М., Цою Г.А., АО "Группа ГМС". В частности, суд разрешил конфисковать корпоративные права предприятий, среди которых:

АО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" (90,6065%);

АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (83,9112%);

АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение – Инжиниринг" (100%);

ООО "Кусум Фарм" (50%) и др.

Кроме того, суд национализировал квартиру в Сумах и ружье гладкоствольное, принадлежащих Лукьяненко В.В.

В то же время сообщается, что суд отказал во взыскании в доход государства имущества Лукьяненко-старшего, а также 100% у ООО "Гостиничный комплекс "Юбилейный" и мелких долей в связанных предприятиях. В указанной части судебное решение ВАКС будет обжаловано Министерством юстиции в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 6 ноября 2023 года Министерством юстиции Украины был подан в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации украинских активов российской группы ГМС (Гидромашсервис), которой принадлежали АО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" и АО "Научно-исследовательский проект институт атомного и энергетического насладения".

АРМА планировало передать АО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" в управление НАЭК "Энергоатом".

Об АО "Группа ГМС"

АО "Группа ГМС" — многопрофильный холдинг, осуществляющий хозяйственную деятельность в области разработки и производства насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, трубопроводного транспорта, атомной и тепловой энергетики.

Компаниями группы ГМС осуществляется существенное содействие вооруженной агрессии РФ против Украины путем поставки продукции в пользу предприятий военно-промышленного комплекса страны-агрессора и уплаты налогов в значительных размерах.