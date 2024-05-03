Сумской завод "Насосэнергомаш" передадут "Энергоатому"

Агентство по розыску и менеджменту активов планирует передать АО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" в управление НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Отмечается, что ведомство провело консультации с Министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти относительно начала передачи государству корпоративных прав и имущества АО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" и АО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насладения".

Фактическим владельцем и конечным бенефициаром указанных предприятий является гражданин РФ Владимир Лукьяненко,

По информации правоохранителей, завод поставлял в РФ оборудование для строительства и ремонта атомных электростанций. Поэтому в рамках уголовного производства его активы были арестованы.

Позже корпоративные права и имущество завода по определению суда были переданы АРМА для управления.

"По инициативе АРМА были проведены соответствующие консультации и нарабатывается дорожная карта передачи этого актива в соответствующее предприятие АО "НАЭК "Энергоатом" для обеспечения интересов Украины", - отметили в АРМА.

СПРАВКА:

АО "Сумский завод "Насосэнергомаш" является важным объектом для критической инфраструктуры Украины, поскольку это одно из крупнейших предприятий, специализирующихся на разработке и производстве насосного оборудования для нефтегазовой отрасли, энергетики, водного хозяйства, аграрного сектора и ЖКХ.

Сумский завод поставлял в РФ насосы для атомных станций "Росатома"

По данным следствия, после начала большой войны руководство сумского завода разработало схему поставки украинской продукции в Россию в обход наложенных санкций. Для маскировки были задействованы подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии.

"Правоохранители получили документы, подтверждающие ведение совместной хозяйственной деятельности со страной-агрессором, изъяли оборудование для строительства атомных электростанций в Бангладеш и Индию", - отметили в Нацполиции.

Иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в Россию.

Также чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством "Росатома".

6 ноября 2023 г. Министерством юстиции Украины был подан в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации украинских активов российской Группы ГМС (Гидромашсервис), которой принадлежали АО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" и АО "Научно-исследовательский институтно-исследовательский проект и энергетического насладения".