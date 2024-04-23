Рада приняла закон, позволяющий АРМА инвестировать валютные активы в военные облигации

Во вторник, 23 апреля, Верховная Рада поддержала в целом законопроект №10397 , предоставляющий Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) возможность инвестировать валютные средства в военные облигации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По новому закону, принятому 299 голосами, АРМА может использовать до 80% своих валютных ресурсов для приобретения облигаций, предлагающих процентные ставки от 3 до 4% годовых.

"На начало 2024 года на валютных депозитных счетах АРМА находится около 15 миллионов долларов США. Принятие этого законопроекта создаст условия для дополнительного привлечения средств в государственный бюджет и экономику Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

До этого времени агентство могло размещать иностранную валюту только на депозитных счетах с максимальным доходом 1%. Согласно данным главы АРМА Елены Думы, на счетах агентства находилось около $20 млн и 8 млн евро.

Закон также требует, чтобы минимум 20% средств оставались доступными на счетах для оперативного управления, что обеспечивает финансовую гибкость и возможность быстрого возврата средств собственникам в случаях, когда арест имущества упраздняется.

Напомним, АРМА впервые купило военные облигации на 152 млн грн, которые ранее конфисковали у фигурантов уголовных производств 14 сентября 2022 года. 18 сентября Кабинет министров Украины согласовал объем приобретения АРМА облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" еще на сумму 300 300 рублей.