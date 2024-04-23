Рада ухвалила закон, який дозволяє АРМА інвестувати валютні активи у військові облігації

У вівторок, 23 квітня, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №10397 , який надає Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) можливість інвестувати валютні кошти в військові облігації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За новим законом, ухваленим 299 голосами, АРМА може використовувати до 80% своїх валютних ресурсів для придбання облігацій, що пропонують відсоткові ставки від 3 до 4% річних.

"На початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько 15 мільйонів доларів США. Прийняття цього законопроекту створить умови для додаткового залучення коштів до державного бюджету та економіки України", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

До цього часу агентство могло розміщувати іноземну валюту лише на депозитних рахунках із максимальним доходом 1%. Згідно з даними голови АРМА Олени Думи, на рахунках агентства знаходилося близько $20 млн та 8 млн євро.

Закон також вимагає, щоб мінімум 20% коштів залишалися доступними на рахунках для оперативного управління, що забезпечує фінансову гнучкість і можливість швидкого повернення коштів власникам у випадках, коли арешт майна скасовується.

Нагадаємо, АРМА вперше купило військові облігації на 152 млн грн, що раніше конфіскували у фігурантів кримінальних проваджень 14 вересня 2022. 18 вересня Кабінет міністрів України погодив обсяг придбання АРМА облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" ще на суму 300 300 000 гривень.