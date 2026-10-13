lifecell з 14 жовтня змінює вартість тарифів: скільки платитимуть нові абоненти

Мобільний оператор lifecell з 14 жовтня змінює умови лінійки тарифних планів для нових підключень. Компанія збільшує ціну одного з основних пакетів послуг та повністю припиняє продаж іншого, проте для чинних клієнтів умови залишаться незмінними.

Як пише Dilo, про це повідомляє obozrevatel.

Зміни стосуватимуться насамперед українців, які планують придбати нову SIM-картку lifecell або перейти до оператора зі своїм номером.

Нові тарифи lifecell

Зокрема, оператор помітно збільшує вартість тарифного плану "Максі". Його стандартна ціна для нових клієнтів зросте одразу на 100 гривень – з 400 грн до 500 грн за 4 тижні.

Для користувачів, які пройдуть персоніфікацію (ідентифікацію номера), ціна збільшиться з 350 грн до 450 грн. На колишньому рівні залишиться лише пільговий тариф для абонентів, які переходять до lifecell від інших операторів зі своїм номером (MNP) – 270 грн. За ці гроші клієнти отримують інтернет-безліміт (перші 50 ГБ на максимальній швидкості) та 1500 хвилин для дзвінків по Україні.

Водночас оператор повністю закриває для нових підключень та переходів тариф "Мега". Раніше він коштував від 350 до 550 грн і пропонував розширений пакет послуг: 100 ГБ швидкісного інтернету, 18 ГБ у роумінгу в країнах ЄС, 2000 хвилин на інші мережі та безкоштовний доступ до додатка lifecell TV.

У компанії наголошують, що це збільшення не торкнеться тих, хто вже користується цими планами. Усі абоненти, які встигнуть активувати пакети або перейти на них до 14 жовтня включно, продовжать користуватися зв’язком за старими, вигіднішими цінами.

При цьому мобільний оператор lifecell у лютому 2026 року вже підвищив ціни на популярні тарифні плани.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2026 року мобільний оператор "Київстар" підвищив вартість тарифів для частини абонентів. В компанії пояснюють це рішення збільшенням витрат на підтримку та відновлення мереж.