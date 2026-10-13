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lifecell с 14 октября изменяет стоимость тарифов: сколько будут платить новые абоненты

смартфон
Оператор lifecell повышает стоимость пакетов для новых абонентов и закрывает популярный тариф / Depositphotos

Мобильный оператор lifecell с 14 октября изменяет условия линейки тарифных планов новых подключений. Компания увеличивает цену одного из основных пакетов услуг и полностью прекращает продажу другого, однако условия для действующих клиентов останутся неизменными.

Как пишет Dilo, об этом сообщает obozrevatel.

Изменения будут касаться, прежде всего, украинцев, которые планируют приобрести новую SIM-карту lifecell или перейти к оператору со своим номером.

Новые тарифы lifecell  

В частности, оператор заметно увеличивает стоимость тарифного плана "Макси". Его стандартная цена для новых клиентов вырастет сразу на 100 гривен – с 400 до 500 грн за 4 недели.

Для пользователей, которые пройдут персонификацию (идентификацию номера), цена увеличится с 350 до 450 грн. На прежнем уровне останется только льготный тариф для абонентов, которые переходят в lifecell от других операторов со своим номером (MNP) – 270 грн. За эти деньги клиенты получают интернет-безлимит (первые 50 ГБ на максимальной скорости) и 1500 минут для звонков по Украине.

В то же время, оператор полностью закрывает для новых подключений и переходов тариф "Мега". Ранее он стоил от 350 до 550 грн. и предлагал расширенный пакет услуг: 100 ГБ скоростного интернета, 18 ГБ в роуминге в странах ЕС, 2000 минут на другие сети и бесплатный доступ к приложению lifecell TV.

В компании отмечают, что это увеличение не коснется тех, кто уже пользуется этими планами. Все абоненты, которые успеют активировать пакеты или перейти на них включительно до 14 октября, продолжат пользоваться связью по старым, более выгодным ценам.

При этом мобильный оператор lifecell в феврале 2026 уже повысил цены на популярные тарифные планы.

Напомним, с 8 октября 2026 мобильный оператор "Киевстар" повысил стоимость тарифов для части абонентов. В компании объясняют это решение увеличением затрат на поддержку и восстановление сетей.

Автор:
Светлана Манько

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