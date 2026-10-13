"Сумыхимпром" за 1 млрд грн: третья попытка приватизации завершилась неудачей

Аукцион по приватизации 99,9952% акций АО "Сумыхимпром" не состоялся из-за отсутствия покупателей. Стартовая цена государственного пакета акций одного из крупнейших химических предприятий Украины составила 1,005 млрд. грн. Это уже третья неудачная попытка продать актив с июня 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют торги на Prozzoro.

Торги были запланированы на 13 октября в системе "Прозорро.Продажи". Несмотря на очередную попытку приватизации, желающих приобрести предприятие не нашлось.

В преддверии аукциона глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха назвал "Сумыхимпром" сложным активом с непростой историей. В то же время, по его словам, предприятие может стать перспективной площадкой для инвестора, работающего в сфере агрохимии или производства строительных материалов.

"Сумыхимпром" не могут продать с 2025 года

Это уже третья неудачная попытка приватизировать предприятие.

Напомним, в ноябре 2023 года суд разблокировал приватизацию "Сумыхимпрома", закрыв дело о банкротстве.

Добавим, информация о первой попытке продаж появилась еще в марте 2025 года, когда "Сумыхимпром" выставили на продажу. Правительство утвердило условия и стартовую цену продаж двух объектов крупной приватизации - государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрбуд" и публичного акционерного общества "Сумыхимпром". Их продажа состоится через электронный аукцион в системе "Прозорро.Продажи".

Но в начале 2026 года стало известно, что объект не смогли продать .

Предыдущие аукционы, назначенные на 11 июня 2025 и 13 января 2026, также не состоялись из-за отсутствия участников.

Купить "Сумыхимпром" не нашлось желающих. Запланированный на 13 января онлайн-аукцион по приватизации 99,99% акций одного из крупнейших отечественных химических предприятий "Сумыхимпром" не состоялся из-за отсутствия участников.

Для повторного аукциона в январе 2026 года стартовую цену снизили на 9,3% – до 1,088 млрд грн без НДС. Однако даже при таких условиях покупателей не нашлось.

Впоследствии, 8 июля 2026 года правительство утвердило новые условия приватизации и установило стартовую цену государственного пакета акций на уровне 1,005 млрд грн.

Какие обязательства получит новый владелец

Приватизация "Сумыхимпрома" предполагает не только приобретение акций, но и выполнение ряда инвестиционных и социальных обязательств.

В частности, будущий владелец должен будет:

сохранить главные виды деятельности компании;

инвестировать не менее 150 млн грн в техническое перевооружение и модернизацию производства;

в течение шести месяцев погасить задолженность по заработной плате, перед бюджетом и просроченную кредиторскую задолженность;

соблюдать трудовое законодательство и социальные гарантии для работников;

не увольнять работников в течение шести месяцев после приобретения актива.

Какие госактивы Украина выставит на продажу дальше

После неудачной попытки приватизировать "Сумыхимпром" Фонд госимущества готовит к продаже другие крупные государственные активы.

В частности, на 19 октября запланирован аукцион по приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ). Дмитрий Наталуха назвал предприятие одним из ключевых промышленных и логистических активов Украины, обратив внимание на его инфраструктуру для перевалки аммиака и карбамида, морских причалов и терминалов.

По словам главы ФГИУ, ОПЗ обладает значительным производственным и логистическим потенциалом, хотя его приватизация ранее неоднократно завершалась безрезультатно.

Кроме того, на 20 октября запланированы аукционы по продаже двух активов, переданных государству в соответствии с законодательством о санкциях против России. Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и предприятии «Мотордеталь-Конотоп».

Что известно о предприятии?

ПАО "Сумыхимпром" – одно из ведущих предприятий химической промышленности Украины, работающее с 1953 года.

Основная продукция завода включает в себя минеральные удобрения, диоксид титана и другие неорганические химические соединения. Изделия компании обеспечивают потребности аграрного сектора и используются в различных отраслях индустрии.

В 2010 году бизнесмен Дмитрий Фирташ стал владельцем 0,005% акций завода. Несмотря на незначительную часть, ему удалось назначить руководителем предприятия бывшего менеджера своей компании "Крымский титан".

По данным Фонда государственного имущества Украины, из-за неэффективного управления бывшего руководства за год "Сумыхимпром" превратился из успешного химического гиганта в неплатежеспособного должника, накопив долги на сумму 1,4 миллиарда гривен.