Большая приватизация. "Укрбуд" и "Сумыхимпром" выставляют на продажу: названа стартовая цена

Правительство утвердило условия и стартовую цену продажи двух объектов крупной приватизации - государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрбуд" и публичного акционерного общества "Сумыхимпром". Их продажа состоится через электронный аукцион в системе "Прозорро.Продажи".

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что " Укрбуд" выставят на приватизацию со стартовой ценой 262,646 млн гривен. Стартовая цена пакета акций "Сумыхимпром" – 1 158 050 202 грн.

Условия приватизации

Как сообщают в Минэкономики, согласно утвержденным условиям, новые владельцы пакетов акций "Укрстроя" и "Сумыхимпрома" должны:

сохранить профиль деятельности предприятий;

в течение 6 месяцев погасить долги по заработной плате и бюджету;

ликвидировать задолженность "Сумыхимпрома" перед Пенсионным фондом Украины;

погасить просроченную кредиторскую задолженность;

гарантировать соблюдение трудовых прав работников и не допустить их увольнения в течение первых шести месяцев;

направить дивиденды в государственный бюджет по результатам деятельности в 2024 году и к моменту продаж в 2025 году.

О "Укрбуде"

ГАО "Строительная компания "Укрбуд" осуществляет проектирование объектов промышленного и гражданского назначения, выполняет строительно-монтажные работы, подготовку и переподготовку рабочих кадров для нужд строительной отрасли.

В состав компании входят 10 дочерних предприятий, среди которых проектные институты и учебно-курсовые комбинаты.

"Укрбуд" получило общий консолидированный доход в размере 143 990 тысяч гривен.

Кроме того, государственное акционерное общество "Строительная компания "Укрбуд" является частью "Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд". В 2010-2016 годах корпорацию возглавлял Максим Никитась.

Кроме этой госкомпании, в корпорацию "Укрбуд" также входят десятки частных компаний, формально являющихся "ассоциированными членами". Многие из этих частных компаний связаны с Никитасем. Среди них, в частности, ООО "Укрбуд девелопмент", которое стало известным игроком на рынке строительства благодаря использованию бренда государственной корпорации.

В частности, "Укрбуд девелопмент", занимавшийся жилищным строительством под брендом "Укрбуд", отметился тем, что не завершил строительство 25 жилых комплексов. В 2019 году завершение этих объектов взяла на себя компания "Киевгорстрой".

О "Сумыхимпроме"

" Сумыхимпром " — предприятие химической отрасли Украины, работающее с 1953 года. Основная продукция: минеральные удобрения, диоксид титана, неорганическая химия. Продукция компании обеспечивает аграрный сектор удобрениями, а также используется во многих отраслях промышленности.

Напомним, в 2010 году бизнесмен Дмитрий Фирташ получил в собственность 0,005% акций завода. Несмотря на столь малую долю, ему удалось назначить руководителем предприятия бывшего менеджера одной из своих компаний – "Крымского титана".

В ФГИ заявляли, что из-за неэффективных управленческих действий менеджмента за год "Сумыхимпром" из успешного химического гиганта превратился в неплатежеспособного должника, накопив долги на 1,4 миллиарда гривен.

Наибольшую часть долгов сконцентрировали компании Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Крымский Титан" и компания по управлению активами "Промышленные инвестиции"). Использовав эту ситуацию, они создали комитет кредиторов предприятия, инициировали процедуру его санации и назначили управляющего санацией.

Он дважды разрабатывал план санации – в 2014 и 2021 году, но ФГИ отказывал в их согласовании, мотивируя это несоответствием документов требованиям законодательства и отсутствием у них действенных мер по восстановлению платежеспособности предприятия. За это время долг предприятия вырос до 2,35 миллиарда гривен.

Когда же правительство решило в 2018 году продать завод, фонд обратился в суд для прекращения процедуры банкротства. Рассмотрение дела длилось до ноября 2023 года, поскольку управляющий санацией и связанные с ним и Фирташем кредиторы долго блокировали его, пользуясь процессуальными "лазейками".

21 ноября 2023 года Хозяйственный суд Сумской области отказал управляющему санацией завода "Сумыхимпром" в удовлетворении его жалобы на действия и решения ФГИ по плану санации и ходатайству о продолжении этой процедуры. Таким образом, суд разблокировал возможность приватизации "Сумыхимпрома", закрыв дело о банкротстве.