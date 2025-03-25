Велика приватизація. "Укрбуд" та "Сумихімпром" виставляють на продаж: названо стартову ціну

Уряд затвердив умови та стартову ціну продажу двох об’єктів великої приватизації - державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" та публічного акціонерного товариства "Сумихімпром". Їх продаж відбудеться через електронний аукціон у системі "Прозорро.Продажі".

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що "Укрбуд" виставлять на приватизацію зі стартовою ціною 262 646 000 гривень. Стартова ціна пакета акцій "Сумихімпром" – 1 158 050 202 грн.

Умови приватизації

Як повідомляють в Мінекономіки, відповідно до затверджених умов, нові власники пакетів акцій "Укрбуду" та "Сумихімпрому", повинні:

зберегти профіль діяльності підприємств;

упродовж 6 місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом;

ліквідувати заборгованість "Сумихімпрому" перед Пенсійним фондом України;

погасити прострочену кредиторську заборгованість;

гарантувати дотримання трудових прав працівників та не допустити їх звільнення протягом перших шести місяців;

спрямувати дивіденди до державного бюджету за результатами діяльності у 2024 році та до моменту продажу в 2025 році.

Про "Укрбуд"

ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" здійснює проектування об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі.

До складу компанії входить 10 дочірніх підприємств, серед яких проектні інститути та навчально-курсові комбінати.

Державне акціонерне товариство "Укрбуд" отримало загальний консолідований дохід у розмірі 143 990 тисяч гривень.

Крім того "Будівельна компанія "Укрбуд" є частиною "Української державної будівельної корпорації "Укрбуд". У 2010-2016 роках корпорацію очолював Максим Микитась.

Окрім цієї держкомпанії, до корпорації "Укрбуд" також входять десятки приватних компаній, які формально є "асоційованими членами". Багато з цих приватних компаній пов'язані з Микитасем. Серед них, зокрема, є ТОВ "Укрбуд девелопмент", яка стала відомим гравцем на ринку будівництва завдяки використанню бренду державної корпорації.

Зокрема, "Укрбуд девелопмент", який займалося житловим будівництвом під брендом "Укрбуд", відзначилося тим, що не завершив будівництво 25 житлових комплексів. У 2019 році завершення цих об'єктів взяла на себе компанія "Київміськбуд".

Про "Сумихімпром"

"Сумихімпром" — підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

Нагадаємо, у 2010 році бізнесмен Дмитро Фірташ отримав у власність 0,005% акцій заводу. Незважаючи на таку малу частку, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера однієї зі своїх компаній - "Кримського титану".

У ФДМУ заявляли, що через неефективні управлінські дії менеджменту за рік "Сумихімпром" з успішного хімічного гіганта перетворився на неплатоспроможного боржника, накопичивши борги на 1,4 мільярда гривень.

Найбільшу частину боргів сконцентрували компанії з Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Кримський Титан" та компанія з управління активами "Промислові інвестиції"). Використавши цю ситуацію, вони утворили комітет кредиторів підприємства, ініціювали процедуру його санації і призначили керуючого санацією.

Він двічі розробляв план санації - у 2014 та 2021 році, але ФДМ відмовляв у їхньому погодженні, мотивуючи це невідповідністю документів вимогам законодавства та відсутністю в них дієвих заходів з відновлення платоспроможності підприємства. За цей час борг підприємства зріс до 2,35 мільярда гривень.

Коли ж уряд вирішив у 2018 році продати завод, фонд звернувся до суду задля припинення процедури банкрутства. Розгляд справи тривав до листопада 2023 року, оскільки керуючий санацією та пов’язані з ним і Фірташем кредитори тривалий час блокували його, користуючись процесуальними "лазівками".

21 листопада 2023 року Господарський суд Сумської області відмовив керуючому санацією заводу "Сумихімпром" у задоволенні його скарги на дії та рішення ФДМ щодо плану санації та клопотання про продовження цієї процедури. Таким чином, суд розблокував можливість приватизації "Сумихімпрому", закривши справу про банкрутство.