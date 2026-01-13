Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Один из самых крупных объектов приватизации во второй раз не смогли продать

Сумыхимпром
Купить "Сумыхимпром" не нашлось желающих

Запланированный на 13 января онлайн-аукцион по приватизации 99,99% акций одного из крупнейших отечественных химических предприятий "Сумыхимпром" не состоялся из-за отсутствия участников.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro.

Стартовая цена одного из объектов крупной приватизации составляла 1 млрд 88,081 млн грн без учета НДС, что почти на 10% ниже по сравнению с первоначальной ценой предыдущего аукциона, который должен был состояться 11 июня, но также не состоялся из-за отсутствия участников.

Условия приватизации

Фонд государственного имущества Украины в декабре объявил повторный онлайн-аукцион по приватизации 99,99% акций ПАО "Сумыхимпром" - одного из крупнейших украинских производителей минеральных удобрений.

Согласно условиям приватизации, новый собственник обязан сохранить основные виды деятельности предприятия и инвестировать не менее 150 млн. грн. в его техническое переоснащение. Также в течение шести месяцев после перехода права собственности инвестор должен погасить задолженность по заработной плате и перед бюджетом, а также воздержаться от увольнения работников по собственной инициативе в течение этого периода.

Отдельным требованием является погашение просроченной кредиторской задолженности за исключением долгов перед компаниями или лицами, связанными с подсанкционными резидентами Российской Федерации и Республики Беларусь.

По данным ФГИУ из-за неэффективного управления бывшего руководства за год "Сумыхимпром" превратился из успешного химического гиганта в неплатежеспособного должника, накопив долги на сумму 1,4 миллиарда гривен.

О "Сумыхимпроме"

" Сумыхимпром " - предприятие химической отрасли Украины, работающее с 1953 года. Основная продукция: минеральные удобрения, диоксид титана, неорганическая химия. Продукция компании обеспечивает аграрный сектор удобрениями, а также используется во многих отраслях промышленности.

Напомним, в 2010 году бизнесмен Дмитрий Фирташ получил в собственность 0,005% акций завода. В ФГИ заявляли, что из-за неэффективных управленческих действий менеджмента за год "Сумыхимпром" из успешного химического гиганта превратился в неплатежеспособного должника, накопив долги на 1,4 миллиарда гривен.

Наибольшую часть долгов сконцентрировали компании Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Крымский Титан" и компания по управлению активами "Промышленные инвестиции"). Использовав эту ситуацию, они создали комитет кредиторов предприятия, инициировали процедуру его санации и назначили управляющего санацией.

Он дважды разрабатывал план санации – в 2014 и 2021 году, но ФГИ отказывал в их согласовании, мотивируя это несоответствием документов требованиям законодательства и отсутствием у них действенных мер по восстановлению платежеспособности предприятия. За это время долг предприятия вырос до 2,35 миллиарда гривен.

Когда же правительство решило в 2018 году продать завод, фонд обратился в суд для прекращения процедуры банкротства. Рассмотрение дела длилось до ноября 2023 года, поскольку управляющий санацией и связанные с ним и Фирташем кредиторы долго блокировали его, пользуясь процессуальными "лазейками".

21 ноября 2023 года Хозяйственный суд Сумской области отказал управляющему санацией завода "Сумыхимпром" в удовлетворении его жалобы на действия и решения ФГИ по плану санации и ходатайству о продолжении этой процедуры. Таким образом, суд разблокировал возможность приватизации "Сумыхимпрома", закрыв дело о банкротстве.


Автор:
Светлана Манько