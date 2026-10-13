МВФ спрогнозував зростання ВВП України, інфляцію та безробіття до 2027 року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) зберіг прогноз зростання реального ВВП України на рівні 1% у 2026 році та очікує прискорення економіки до 3,5% у 2027-му. Такі оцінки наведені в жовтневому звіті World Economic Outlook (WEO).

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Як змінювалися прогнози МВФ

У червні 2026 року МВФ знизив прогноз зростання українського ВВП на поточний рік до 1–1,6%. Для порівняння, у квітневому звіті WEO Фонд очікував зростання на рівні 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF наприкінці лютого прогнозував показник у межах 1,8–2,5%.

Очікування щодо 2027 року МВФ переглянув під час другого перегляду програми у червні-липні, спрогнозувавши прискорення економічного зростання до 3,5%. У жовтневому звіті цю оцінку підтвердили.

Інфляція та дефіцит поточного рахунку

Фонд також залишив без змін попередні прогнози щодо інших ключових макроекономічних показників України.

Зокрема, інфляція, яка у 2025 році становила 8%, за підсумками 2026 року може прискоритися до 10,5%. У 2027 році МВФ очікує її зниження до 8%.

Прогноз щодо дефіциту поточного рахунку платіжного балансу передбачає поступове скорочення показника. Якщо у 2025 році він становив 16% ВВП, то у 2026 році очікується на рівні 11%, а у 2027-му — 4,7% ВВП.

На ринку праці динаміка, за оцінками Фонду, буде неоднозначною. Рівень безробіття має знизитися з 11,6% у 2025 році до 10,2% у 2026-му, проте наступного року може знову зрости до 11,3%.

Як оцінюють перспективи інші аналітики

Прогнози інших міжнародних установ та українських аналітиків є стриманішими щодо перспектив зростання економіки України.

Світовий банк минулого тижня погіршив прогноз зростання української економіки у 2027 році з 4% до 1,5%. Водночас оцінку на 2026 рік він зберіг на рівні 1,2%.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наприкінці вересня також переглянув свої очікування: прогноз зростання ВВП України на 2026 рік знизився до 1,5%, а на 2027-й — до 2,5%.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко наприкінці вересня заявив про можливість подальшого погіршення урядового прогнозу. За його словами, оцінку зростання ВВП у 2027 році можуть знизити з 1,3% до 0,8–1%, а прогноз на 2026 рік — із 1,6% до 0,5%.

Національний банк України також погіршив оцінку економічної динаміки. НБУ очікує зростання реального ВВП у 2026 році на 1,1–1,2% проти попередньої оцінки у 1,8%.

Ще песимістичніший сценарій представила інвестиційна компанія Dragon Capital. Її оновлений макроекономічний прогноз передбачає скорочення ВВП України на 0,5% у 2026 році та на 1% у 2027-му. До ескалації війни в липні компанія очікувала зростання економіки на 1,5% і 0,5% відповідно.

Таким чином, МВФ зберігає очікування прискорення економічного зростання України у 2027 році, тоді як прогнози інших установ свідчать про суттєвіші ризики для відновлення економіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ попередив про загрози для світової економіки. Стверджується, що через поєднання кількох дестабілізуючих факторів, світова економіка опинилася під загрозою. Високі ціни на енергоносії розганяють інфляцію та збільшують держборги країн.