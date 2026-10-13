МВФ попередив про рекордний дефіцит бюджетів США та провідних економік із часів пандемії

Провідним економікам світу необхідно вжити термінових заходів для відновлення державних фінансів, оскільки цього року вони наближаються до найбільших бюджетних дефіцитів із часів пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Згідно зі звітом World Economic Outlook, чисті запозичення розвинених економік у 2026 році досягнуть 5,2% ВВП, що є найвищим рівнем із 2021 року. Бюджетні дефіцити Китаю та США досягнуть або перевищать 8% ВВП. Погіршення оцінок відбулося на тлі тривалої турбулентності на ринках облігацій через побоювання щодо інфляції, накопичення боргів та агресивного фінансування проєктів штучного інтелекту.

Чому зростають ризики для держборгу

Головна економістка МВФ Сільвана Тенрейро зазначила, що стійкість світової економіки наразі досягає межі. Попри те, що нафтовий шок вдалося пом'якшити інвестиційним бумом у ШІ, ризики суверенного боргу зростають, а загальний глобальний держборг прямує до 100% ВВП до кінця десятиліття.

Серед ключових фінансових викликів аналітики виділяють стрімке здорожчання запозичень до багаторічних максимумів. Високі ціни на енергоносії та економічне зростання змусили центральні банки США, єврозони та Японії підняти відсоткові ставки замість очікуваного зниження.

Тиск на державні кошториси посилив і вересневий розпродаж держоблігацій, який призвів до суттєвого зростання видатків на виплату відсотків.

Зокрема, у США показник чистих запозичень сектору загального державного управління прямує до 8,5% ВВП проти 7,1% торік та 5,8% напередодні пандемії. Цей розрахунок МВФ враховує витрати штатів і муніципалітетів та помітно перевищує оцінки Бюджетного управління Конгресу США (5,8%) і дослідницького центру Committee for a Responsible Federal Budget (6,2%).

Окрім того, через зростання фіскальних витрат центробанки ризикують зіткнутися з політичним тиском щодо толерування вищої інфляції заради полегшення боргового навантаження.

Прогноз зростання ВВП та оцінка фінансової стабільності

МВФ покращив прогноз світового зростання на 0,1 процентного пункту — до 3,1% у 2026 році, а у 2027 році очікує 3,4%. Проте зростання стає все більш нерівномірним: якщо у квітні 95% світового зростання формували 54 економіки, то тепер — лише 32:

економіка США залишається стабільною з прогнозом зростання 2,3% на 2026 та 2027 роки;

Німеччина отримала підвищення прогнозу на 0,6 відсоткового пункту (до 1,3% у 2026 році та 1,1% у 2027-му) завдяки інвестиціям в оборону та інфраструктуру;

зростання Китаю сповільниться до 4,5% цього року та до 4% у 2027-му;

Індія демонструє найвищі показники зі зростанням 7% на обидва періоди.

В окремому звіті Global Financial Stability Report МВФ наголосив на загрозах від затяжних війн, кібератак, енергетичного шоку та можливої корекції цін на активи, пов'язані з ШІ, які можуть спровокувати різкий стрибок прибутковості облігацій та турбулентність на ринках.

Нагадаємо, світовий борг може перевищити 100% ВВП, через що МВФ закликає уряди скоротити витрати на тлі рекордних ставок. Директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва наголосила, що уряди стикаються з украй складним політичним вибором на тлі підвищення вартості запозичень до багаторічних максимумів.