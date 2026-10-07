Світовий борг перевищить 100% ВВП: МВФ закликає уряди скоротити витрати через рекордні ставки

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва закликала уряди стримати державні видатки, наголосивши, що посадовці стикаються з "дуже важким політичним вибором" на тлі різкого зростання прибутковості облігацій, яка підняла вартість запозичень до багаторічних максимумів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Виступаючи в Сінгапурі напередодні щорічних зустрічей МВФ і Світового банку в Бангкоку, Георгієва звернула увагу на нещодавній розпродаж на світових ринках облігацій.

За її словами, подорожчання енергоносіїв, викликане війною в Ірані, підняло вартість 10-річних запозичень для США, Німеччини та Японії до найвищих показників за десятиліття, і ці ставки "продовжують зростати". Інвестори також зіткнулися з комбінацією тривалої війни на Близькому Сході, підвищення ставок провідними центральними банками та зростання боргового тягаря багатьох найбагатших країн світу.

Борговий тягар та виклики для єврозони

Очільниця Фонду підкреслила, що на тлі очікуваного перевищення глобальним боргом позначки у 100% ВВП надмірні фіскальні дефіцити та високі витрати на обслуговування заборгованості стали головним чинником, що впливає на стан світової економіки:

підвищена прибутковість облігацій збільшує витрати на обслуговування відсотків в умовах жорстких бюджетних обмежень та конкуренції пріоритетів, включно з видатками на оборону;

підвищення базових ставок центробанків напряму збільшує вартість залучення короткострокового боргу;

дефіцити залишаються надто великими з часів пандемії COVID-19, тому плани фіскальної консолідації є нагальною потребою;

ситуація є особливо складною для країн єврозони з високим боргом: під приціл ринку потрапила Франція через вуличні протести проти планів урядової економії, а підвищену вразливість також мають Італія, Португалія та Ірландія.

Ризики штучного інтелекту та цін на енергоносії

Міністри фінансів і голови центральних банків наступного тижня прибудуть до Бангкока, щоб обговорити виклики для глобальної економіки, яка досі реагувала на потрясіння з "дивовижною гнучкістю". Водночас Георгієва застерегла, що найближчими місяцями ця стійкість зазнає випробувань:

стрімке впровадження передового штучного інтелекту стимулює економічне зростання, проте його ефект є нерівномірним і несе ризик поглиблення глобальної нерівності;

хоча енергетичний шок від війни в Ірані вдалося значною мірою стримати, ціни на нафту залишаються біля позначки у 100 доларів за барель і можуть зрости ще більше з наближенням холодного сезону в північній півкулі та поповненням резервів енергоємними країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ попередив про загрози для світової економіки. Стверджується, що через поєднання кількох дестабілізуючих факторів, світова економіка опинилася під загрозою. Високі ціни на енергоносії розганяють інфляцію та збільшують держборги країн.