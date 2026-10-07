Мировой долг превысит 100% ВВП: МВФ призывает правительства сократить расходы из-за рекордных ставок

Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала правительства сдержать государственные расходы, подчеркнув, что должностные лица сталкиваются с "очень тяжелым политическим выбором" на фоне резкого роста доходности облигаций, поднявшей стоимость заимствований до многолетних максимумов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Выступая в Сингапуре в преддверии ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, Георгиева обратила внимание на недавнюю распродажу на мировых рынках облигаций.

По ее словам, подорожание энергоносителей, вызванное войной в Иране, подняло стоимость 10-летних заимствований для США, Германии и Японии до самых высоких показателей за десятилетие, и эти ставки "продолжают расти". Инвесторы также столкнулись с комбинацией длительной войны на Ближнем Востоке, повышением ставок ведущими центральными банками и ростом долгового бремени многих самых богатых стран мира.

Долговая тяжесть и вызовы для еврозоны

Глава Фонда подчеркнула, что на фоне ожидаемого превышения глобальным долгом отметки в 100% ВВП чрезмерные фискальные дефициты и высокие затраты на обслуживание задолженности стали главным фактором, влияющим на состояние мировой экономики.

повышенная доходность облигаций увеличивает расходы на обслуживание процентов в условиях жестких бюджетных ограничений и конкуренции приоритетов, включая расходы на оборону;

повышение базовых ставок центробанков напрямую увеличивает стоимость привлечения краткосрочного долга;

дефициты остаются слишком большими со времен пандемии COVID-19, поэтому планы фискальной консолидации являются неотложной потребностью;

ситуация особенно сложна для стран еврозоны с высоким долгом: под прицел рынка попала Франция из-за уличных протестов против планов правительственной экономии, а повышенную уязвимость также имеют Италия, Португалия и Ирландия.

Риски искусственного интеллекта и цен на энергоносители

Министры финансов и главы центральных банков на следующей неделе прибудут в Бангкок, чтобы обсудить вызовы для глобальной экономики, которая до сих пор реагировала на потрясение с "удивительной гибкостью". В то же время Георгиева предостерегла, что в ближайшие месяцы эта устойчивость испытывает испытания:

стремительное внедрение передового искусственного интеллекта стимулирует экономический рост, однако его эффект неравномерен и несет риск углубления глобального неравенства;

хотя энергетический шок от войны в Иране удалось в значительной степени умерить, цены на нефть остаются около отметки в 100 долларов за баррель и могут вырасти еще больше с приближением холодного сезона в северном полушарии и пополнением резервов энергоемкими странами.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ предупредил об угрозах для мировой экономики. Утверждается, что из-за сочетания нескольких дестабилизирующих факторов мировая экономика оказалась под угрозой. Высокие цены на энергоносители разгоняют инфляцию и увеличивают госдолги стран.