МВФ предупредил о рекордном дефиците бюджетов США и ведущих экономик со времен пандемии

Ведущим экономикам мира необходимо принять срочные меры по восстановлению государственных финансов, поскольку в этом году они приближаются к самым большим бюджетным дефицитам со времен пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Согласно отчету World Economic Outlook, чистые заимствования развитых экономик в 2026 году достигнут 5,2% ВВП, что является самым высоким уровнем с 2021 года. Бюджетные дефициты Китая и США достигнут или превысят 8% ВВП. Ухудшение оценок произошло на фоне длительной турбулентности на рынках облигаций из-за опасений инфляции, накопления долгов и агрессивного финансирования проектов искусственного интеллекта.

Почему растут риски для госдолга

Главная экономистка МВФ Сильвана Тенрейро отметила, что устойчивость мировой экономики достигает предела. Несмотря на то, что нефтяной шок удалось смягчить инвестиционным бумом в ИИ, риски суверенного долга растут, а общий глобальный госдолг стремится к 100% ВВП к концу десятилетия.

Среди ключевых финансовых вызовов аналитики выделяют стремительное удорожание заимствований до многолетних максимумов. Высокие цены на энергоносители и экономический рост принудили центральные банки США, еврозоны и Японии поднять процентные ставки вместо ожидаемого снижения.

Давление на государственные сметы усилило и сентябрьскую распродажу гособлигаций, которая привела к существенному росту расходов на выплату процентов.

В частности, в США показатель чистых заимствований сектора общего государственного управления направляется к 8,5% ВВП против 7,1% в прошлом году и 5,8% накануне пандемии. Этот расчет МВФ учитывает расходы штатов и муниципалитетов и заметно превышает оценки Бюджетного управления Конгресса США (5,8%) и исследовательского центра Committee for Responsible Federal Budget (6,2%).

Кроме того, из-за роста фискальных расходов центробанки рискуют столкнуться с политическим давлением по поводу толерантности высшей инфляции ради облегчения долговой нагрузки.

Прогноз роста ВВП и оценка финансовой стабильности

МВФ улучшил прогноз мирового роста на 0,1 процентного пункта – до 3,1% в 2026 году, а в 2027 году ожидает 3,4%. Однако рост становится все более неравномерным: если в апреле 95% мирового роста формировали 54 экономики, то теперь только 32:

экономика США остается стабильной с прогнозом роста 2,3% на 2026 и 2027 годы;

Германия получила повышение прогноза на 0,6 процентного пункта (до 1,3% в 2026 году и 1,1% в 2027) благодаря инвестициям в оборону и инфраструктуру;

рост Китая замедлится до 4,5% в этом году и до 4% в 2027 году;

Индия демонстрирует самые высокие показатели с ростом 7% на оба периода.

В отдельном отчете Global Financial Stability Report МВФ отметил угрозы от затяжных войн, кибератак, энергетического шока и возможной коррекции цен на активы, связанные с ИИ, которые могут спровоцировать резкий скачок доходности облигаций и турбулентность на рынках.

Напомним, мировой долг может превысить 100% ВВП, из-за чего МВФ призывает правительства сократить расходы на фоне рекордных ставок. Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что правительства сталкиваются с крайне сложным политическим выбором на фоне повышения стоимости заимствований до многолетних максимумов.