ЕБРР увеличил фонд страхования военных рисков в Украине: какие активы сможет защитить бизнес

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил Гарантийный фонд восстановления и реконструкции Украины (URGF) с €110 млн до €150 млн. Это позволит страховым компаниям расширить покрытия для бизнеса, в том числе хранение газовых активов и товаров на временных складах.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Как работает механизм

Фонд URGF работает в управлении международной компании Aon. Через эту программу ЕБРР гарантирует перестраховщику MS Amlin возмещение ущерба от военных рисков, которые покрывают украинские страховые компании.

Дополнительные 40 млн евро обеспечены поддержкой Европейского Союза в рамках Инвестиционной программы для Украины. Благодаря расширению фонда большее страховое покрытие смогут предлагать INGO, Colonnade и UNIQA. К программе также присоединились USG, принадлежащая Vienna Insurance Group, и Universalna, входящая в канадскую Fairfax Financial Group.

Что теперь можно застраховать

Программа уже включает внутренние грузы, повреждения транспортных средств и железнодорожного подвижного состава. Теперь страхование также распространяется на транспортировку и хранение активов, связанных с газом, и временно находящиеся на складах товары.

Как отметили в ЕБРР, расширение программы происходит на фоне российских атак на энергетическую, транспортную и логистическую инфраструктуру, а также блокировку портов Черного моря.

Какие результаты дала программа

Первоначальный фонд на €110 млн поддерживался донорами из Великобритании, Норвегии, Тайваня, Франции и Швейцарии. По этим средствам обеспечено перестрахование на сумму свыше €500 млн для почти 10 000 полисов.

По данным банка, страховые премии по этим договорам превысили сумму заявленных страховых случаев, а MS Amlin не пришлось использовать гарантию банка. Это подтверждает, что рынок военного страхования на Украине может работать на коммерческой основе.

В целом, ЕБРР с 2022 года направил в Украину €11 млрд инвестиций, из которых рекордные €2,9 млрд — в 2025 году.

Справочно

Aon plc — международная компания, предоставляющая услуги в сфере страхового и перестрахового брокерства, управления рисками, а также консультирующая бизнес по вопросам персонала и пенсионного обеспечения.

Основные направления деятельности Aon – оценка рисков для бизнеса, подбор страхового покрытия, помощь в оформлении страховых договоров и урегулировании убытков. Компания также разрабатывает стратегии управления рисками и консультирует кадровые и пенсионные программы.

Напомним, в октябре Европейский банк реконструкции и развития разрешил направить €130 млн из ранее согласованного кредита в поддержку ликвидности "Укрзализныци". Денежные средства используют, в частности, на критические ремонты, восстановление инфраструктуры и обеспечение перевозок.