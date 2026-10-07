"Укрзализныця" получит €130 млн от ЕБРР на критические ремонты и восстановление

Европейский банк реконструкции и развития позволил направить €130 млн из ранее согласованного кредита в поддержку ликвидности "Укрзализныци". Денежные средства используют, в частности, на критические ремонты, восстановление инфраструктуры и обеспечение перевозок.

Как пишет Dilo, об этом информирует министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.

€130 млн для "Укрзализныци"

Европейский банк реконструкции и развития согласовал изменения в кредитное соглашение с "Укрзализныцей", которые позволят направить €130 млн из ранее утвержденного кредита в поддержку ликвидности компании. Денежные средства используют, в частности, для критических ремонтов, восстановления инфраструктуры и обеспечения пассажирских и грузовых перевозок.

Соответствующие изменения в соглашении по проекту "УЗ Энергия" "Укрзализныця" и ЕБРР подписали во время встречи с президентом банка Одиль Рено-Бассо. Общий объем согласованного кредита составляет €180 млн.

Сначала €130 млн из этой суммы планировали направить на проект распределенной генерации. Теперь компания сможет использовать эти средства также для неотложных операционных нужд.

Необходимость такого перенаправления финансирования связана в частности с последствиями российских атак на железнодорожную инфраструктуру. "Укрзализныця" вынуждена регулярно восстанавливать поврежденные объекты, в то время как сокращение грузовых перевозок негативно влияет на ее доходы. Компания рассчитывает получить доступ к средствам уже в первые недели октября.

Проект газовой генерации продолжат

В то же время, проект строительства 200 МВт газовой генерации продолжается при поддержке грантов ЕС и Великобритании. Строительные работы "Укрзализныця" выполняет собственными силами, что, по словам украинской стороны, позволяет оптимизировать расходы и часть кредитного финансирования направить на другие неотложные нужды.

Отдельно стороны обсудили возможность привлечения дополнительных средств для обновления локомотивного парка.

С начала полномасштабного вторжения Россия повредила 550 локомотивов Укрзализныци, из них более 335 – только в этом году. Их восстановление и замена определены одной из приоритетных задач компании.

ЕБРР также присоединится к развитию транспортной инфраструктуры

В ходе встречи обсуждалось и развитие международных автомобильных коридоров и инвестиции в дорожную инфраструктуру. Над этими проектами Украина работает совместно с Агентством обновления.

Еще одним направлением сотрудничества является подготовка инфраструктуры к зимнему периоду. Речь идет о развитии распределенной тепловой генерации, резервном электропитании и усилении защиты критически важных объектов.

Кроме того, Украина готовит проекты портовых концессий в Черноморске и Одессе. В этом направлении Киев рассчитывает на экспертизу ЕБРР, в частности, для подготовки проектов и привлечения международных операторов и инвесторов.

Напомним, Россия повредила в 2026 году больше локомотивов УЗ, чем за все предыдущие годы войны. С начала 2026 года из-за российских атак пострадало 310 локомотивов, тогда как за период с февраля 2022 года до конца 2025 года было повреждено 227 единиц.