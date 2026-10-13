ЄБРР збільшив фонд страхування воєнних ризиків в Україні: які активи зможе захистити бізнес

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збільшив Гарантійний фонд відновлення та реконструкції України (URGF) зі €110 млн до €150 млн. Це дасть змогу страховим компаніям розширити покриття для бізнесу, зокрема на зберігання газових активів і товарів на тимчасових складах.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Як працює механізм

Фонд URGF працює під управлінням міжнародної компанії Aon. Через цю програму ЄБРР гарантує перестраховику MS Amlin відшкодування збитків від воєнних ризиків, які покривають українські страхові компанії.

Додаткові €40 млн забезпечені підтримкою Європейського Союзу в межах Інвестиційної програми для України. Завдяки розширенню фонду більше страхового покриття зможуть пропонувати INGO, Colonnade та UNIQA. До програми також приєдналися USG, що належить Vienna Insurance Group, і Universalna, яка входить до канадської Fairfax Financial Group.

Що тепер можна застрахувати

Програма вже охоплює внутрішні вантажі, пошкодження транспортних засобів і залізничного рухомого складу. Тепер страхування також поширюється на транспортування та зберігання активів, пов'язаних із газом, і товари, які тимчасово перебувають на складах.

Як зазначили в ЄБРР, розширення програми відбувається на тлі російських атак на енергетичну, транспортну та логістичну інфраструктуру, а також блокування портів Чорного моря.

Які результати дала програма

Початковий фонд на €110 млн підтримувалася донорами з Великої Британії, Норвегії, Тайваню, Франції та Швейцарії. За цими коштами забезпечено перестрахування на суму понад €500 млн для майже 10 000 полісів.

За даними банку, страхові премії за цими договорами перевищили суму заявлених страхових випадків, а MS Amlin не довелося використовувати гарантію банку. Це підтверджує, що ринок військового страхування в Україні може працювати на комерційній основі.

Загалом ЄБРР з 2022 року спрямував в Україну €11 млрд інвестицій, з яких рекордні €2,9 млрд — у 2025 році.

Довідково

Aon plc — міжнародна компанія, що надає послуги у сфері страхового та перестрахового брокерства, управління ризиками, а також консультує бізнес із питань персоналу та пенсійного забезпечення.

Основні напрями діяльності Aon — оцінка ризиків для бізнесу, підбір страхового покриття, допомога в оформленні страхових договорів і врегулюванні збитків. Компанія також розробляє стратегії управління ризиками та надає консультації щодо кадрових і пенсійних програм.

Нагадаємо, у жовтні Європейський банк реконструкції та розвитку дозволив спрямувати €130 млн із раніше погодженого кредиту на підтримку ліквідності “Укрзалізниці”. Кошти використають, зокрема, на критичні ремонти, відновлення інфраструктури та забезпечення перевезень.