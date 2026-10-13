Два корабля у берегов Болгарии поражены дронами: страна вызывает посла РФ и обращается к НАТО

Два судна у побережья Болгарии на Черном море были атакованы дронами, в результате чего одно из них затонуло.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

По его словам, ночью по судну Chelsea 3, плававшему под флагом Мальты и зарегистрированному в Одессе, ударили три БпЛА. Всех 15 членов экипажа, в том числе семерых украинцев, доставили в порт города Варна, пяти из них понадобилась медицинская помощь.

Кроме того, в 31,4 километрах от побережья Болгарии дроны также поразили еще одно судно — оно затонуло, а спасти удалось одного члена экипажа.

Радев отметил, что пока нет точной информации, кто стоит за атаками по судам. Впрочем, глава болгарского правительства подчеркнул, что "логика подсказывает", что результат этого может быть выгодным для России.

На этом фоне премьер-министр Болгарии объявил о планах обсудить инцидент с российским послом и генеральным секретарем НАТО для установления обстоятельств и происхождения атак.

"Наши постоянные представители при НАТО и ЕС были проинформированы. Болгария продолжает искать поддержку для проведения расследования этих нападений с целью установления страны происхождения дронов. Мы также обращаемся за помощью для усиления наблюдения за воздушным и морским пространством и повышения наших возможностей реагирования", - подчеркнул Радев.

Напомним, неделю назад у берегов Болгарии также были атакованы два гражданских судна. Одно из них затонуло после серьезных повреждений, на втором – возник пожар, его экипаж из 18 человек удалось спасти.