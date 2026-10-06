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Новости
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Россия ударила по гражданскому судну в Черном море: есть погибший и раненые

атака на судно
Последствия очередной вражеской атаки на гражданское судоходство в Черном море / Одесская ОВА

6 октября в результате атаки российского дрона было повреждено коммерческое судно под флагом Маршалловых островов. Один человек погиб, еще семь получили травмы.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, гражданское судно было загружено рапсовым маслом. В результате удара на нем возникло возгорание надстройки.

Из-за атаки один человек погиб, еще семеро пострадали.

Кипер подчеркнул, что подобные удары РФ по портовой инфраструктуре нарушают международное право и угрожают мировой продовольственной безопасности.

Напомним, 5 октября два российских дрона атаковали в Черном море гражданское судно, принадлежащее Турции и перевозившее кукурузу. Погиб капитан, еще один человек считается пропавшим.

Автор:
Светлана Манько

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