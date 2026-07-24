На Одещині продають державний виноробний завод

Фонд державного майна України 28 липня проведе онлайн-аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Котовський виноробний завод" в Одеській області. Стартова ціна об’єкта становить 24,8 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду державного майна України.

Об’єкт розташований у місті Подільськ за адресою: вулиця Соборна, 220.

До складу майнового комплексу входять:

19 об’єктів нерухомого майна, зокрема будівлі та споруди;

177 одиниць рухомого майна;

2 транспортні засоби;

об’єкт незавершеного будівництва.

Загальна площа будівель становить 6294,8 кв. м.

У Фонді держмайна зазначають, що майновий комплекс може використовуватися для відновлення виноробного виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, а також під логістичний, складський або виробничий майданчик.

Зауважимо, попри виклики воєнного часу, приватизація державного майна продовжує працювати на економіку України. Упродовж 2022–2025 років загальні надходження від приватизації становили майже 21 млрд грн.