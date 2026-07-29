На Львівщині збудують комбікормовий завод і свиноферму

Компанія “Барком” готує новий аграрний проєкт на Львівщині. Біля села Ракобовти планують звести комбікормовий завод, свиноферму на 12 тисяч голів, а також низку виробничих і допоміжних об’єктів на території понад 10 гектарів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

Про комбікормовий завод і свиноферму

Компанія "Барком" планує збудувати біля села Ракобовти Буської громади Львівської області комбікормовий завод і свиноферму потужністю 12 тис. голів на рік. Наразі триває громадське обговорення детального плану території під майбутнє будівництво.

Проєкт передбачає забудову земельної ділянки площею 10,2 га за межами села. Замовником містобудівної документації виступає виконавчий комітет Буської міської ради, а розробку документації фінансувала компанія "Барком", яка орендує цю ділянку у міськради з 2011 року.

На території майбутнього комплексу планують розмістити комбікормовий завод, свиноферму на 12 тис. голів на рік, адміністративну будівлю, гаражі, силоси, лабораторію, прохідну, бункери для кормів та інші виробничі об’єкти. Загальна площа забудови має становити близько 45% території.

У звіті зі стратегічної екологічної оцінки зазначено, що реалізація проєкту може мати вплив на довкілля. Серед можливих наслідків називають збільшення викидів в атмосферу, появу неприємних запахів, а також утворення побутових і промислових відходів.

Водночас у документах зазначається, що негативний вплив можна зменшити завдяки використанню герметичних гноєсховищ, систем очищення повітря, локальних очисних споруд, створенню санітарно-захисної зони та проведенню постійного екологічного моніторингу.

Відстань від запланованого комплексу до найближчої житлової забудови, згідно з детальним планом території, становить понад 3 км.

Що відомо про компанію "Барком"

ТзОВ «Барком» входить до однойменної групи, яка працює у сфері агровиробництва та харчової промисловості. Компанія займається вирощуванням свиней, великої рогатої худоби та іншої сільськогосподарської продукції.

До групи входять підприємства, пов’язані з родиною Баранів. Серед ключових осіб називають Володимира Барана, його сина Олега Барана та Олександра Баворовського.

Компанія також розвиває бренди "Родинна ковбаска" та "Родинна пекарня".

Нагадаємо, у червні українська група компаній BALEXCompany розпочала будівництво виробничо-логістичного комплексу в індустріальному парку "Біла Церква". Проєкт розрахований до 2030 року і буде втілюватися в кілька етапів.