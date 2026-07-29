Міжнародні аудитори підтвердили фінзвітність Parallel: чистий прибуток зріс більш ніж усемеро

Фінансова звітність ТОВ "Параллель-М ЛТД", оператора мережі автозаправних комплексів Parallel, за 2025 рік пройшла незалежний аудит відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Перевірку здійснила компанія "Кроу Ерфольг Україна", яка входить до міжнародної мережі Crowe Global.

У пресслужбі зазначають, що за результатами аудиту фінансова звітність отримала безумовно-позитивний (немодифікований) аудиторський висновок – це свідчить про відсутність суттєвих зауважень до її достовірності.

За даними компанії, підтверджена аудитом звітність засвідчила покращення фінансових показників у 2025 році. Дохід зріс на 28% – до 11 млрд грн, а чистий прибуток збільшився більш ніж у сім разів – до 166 млн грн.

Також повідомляється про зростання показника EBITDA, позитивний операційний грошовий потік та зміну показників боргового навантаження. За оцінкою компанії, співвідношення чистого боргу до EBITDA відповідає рівню, який дає змогу залучати банківське фінансування для реалізації інвестиційних проєктів.

Власник і генеральний директор ТОВ "Параллель-М ЛТД" Олександр Дубінін наголосив, що результати аудиту є важливими для банків, інвесторів і партнерів компанії.

"Це підтверджує прозорість бізнесу, високу якість корпоративного управління та ефективність обраної стратегії розвитку. Ми й надалі інвестуватимемо у розширення мережі, розвиток клієнтських сервісів та зміцнення позицій Parallel на українському ринку", – сказав він.

У компанії зазначили, що проводять аудит фінансової звітності за міжнародними стандартами з 2020 року. У 2025 році аудиторського партнера було змінено відповідно до принципу ротації незалежних аудиторів. Попередні перевірки здійснювала компанія ТОВ "ДЖІ ПІ ЕЙ", яка входить до міжнародної мережі JPA International.

Нагадаємо, у 2020 році Олександр Дубінін став власником мережі АЗС Parallel, викупивши її у СКМ Ріната Ахметова.

Станом на сьогодні ТМ Parallel об'єднує приблизно 100 АЗК у 17 регіонах України.

У квітні 2026 року Олександр Дубінін заявив, що мета мережі Parallel – увійти до п’ятірки найбільших мереж АЗС вже цього року.