Виробник ракет "Фламінго" Fire Point має 83 виробничі майданчики в Україні та ще один у Данії

Українська оборонна компанія Fire Point керує 83 виробничими майданчиками в Україні та ще одним у Данії. А штат підприємства зріс до 6 тис. працівників проти 3,5 тис. наприкінці 2025 року. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на The Guardian .

Виробництво Fire Point зросло до тисяч дронів на місяць

Fire Point виробляє близько 100 далекобійних крилатих ракет "Фламінго" на місяць, каже генеральна директорка компанії Ірини Терех. Дрони літакового типу FP-1 і FP-2 випускають у кількості сотень одиниць на день. Крім цього, кількість працівників Fire Point збільшилася з торічних 3500 до 6000 цього року.

У Fire Point заявляють, що одна ракета "Фламінго" коштує трохи менше $600 тис. Підприємство також працює над власними балістичними ракетами та бере участь у міжнародному проєкті зі створення системи протиракетної оборони.

Виробництво ракет "Фламінго" у 2026 році могло досягти десятків одиниць на місяць. Нові дані компанії свідчать, що фактичний темп виробництва вже перевищив цей орієнтир.

Від власних інвестицій до контрактів на $1 млрд

Fire Point створили за кошти її співвласників після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Початкові приватні інвестиції становили близько $1,5–2 млн, стверджує Денис Штілерман — співвласник і головний конструктор проєкту.

Коли Ірина Терех приєдналася до компанії влітку 2023 року, там працювали лише 18 людей. За кілька років підприємство перетворилося на одного з найбільших українських виробників далекобійних систем. Продукція компанії використовується для ударів по цілях у глибині території Росії.

У 2025 році керівники Fire Point заявляли, що компанія отримала державні контракти на суму в приблизно $1 млрд. На той момент далекобійні дрони виробляли десь на 30 розосереджених майданчиках в Україні.

Розміщення виробництва у багатьох секретних локаціях мало зменшити ризик одночасної втрати значної частини потужностей через російські удари.

Виторг компанії у 2024 році становив 4,3 млрд грн, за даними YouControl. Пізніше доступ до частини фінансової звітності оборонних підприємств обмежили з міркувань безпеки.

Окреме виробництво розгорнули в Данії

Крім 83 українських майданчиків, Fire Point також має виробництво у Данії, повідомляє The Guardian.

Заснована Fire Point компанія FPRT планує виробляти тверде ракетне паливо у данському місті Воєнс. Майданчик розташований неподалік від авіабази Скридструп.

Данія стала першою державою НАТО, яка дозволила українській оборонній компанії розмістити відповідне виробництво на своїй території. Винесення частини потужностей за кордон має зменшити безпекові ризики та спростити доступ до компонентів.

Контракти Fire Point перевіряє НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевіряє обставини укладення та виконання державних контрактів із шістьма українськими виробниками безпілотників, серед яких Fire Point.

У межах провадження досліджують контракти з ТОВ "Файєр Поінт", укладені із серпня 2023-го до листопада 2024 року. Розслідування стосується можливого завищення вартості продукції під час державних закупівель.

Водночас НАБУ зазначало, що керівникам і засновникам Fire Point не повідомляли про підозру, а до самої компанії не застосовували заходів кримінально-правового характеру. Розслідування триває.

Хто володіє Fire Point

Основним власником Fire Point є її засновник Денис Штілерман. Він заявляв, що бізнесмен Тимур Міндіч вів переговори про придбання 50% компанії, однак угоду не уклали.

Міндіч пропонував за половину підприємства $1 млрд, за словами Штілермана. Водночас неназваний суверенний фонд однієї з країн пропонував $758 млн за 30%.

У компанії заперечують, що Міндіч був її фактичним власником або бенефіціаром. Штілерман також оцінював Fire Point більш ніж у $2,5 млрд, однак незалежної публічної оцінки вартості підприємства немає.

Нагадаємо, чому українські оборонні стартапи реєструють компанії у США та Європі.