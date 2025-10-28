Загальна кількість виробників зброї та військової техніки в Україні перевищила 2000 – NYT

За даними Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, у період із 2022-го по 2024 рік у країні було відкрито 425 нових компаній, які займаються виробництвом озброєння. Водночас, згідно з окремою оцінкою оборонного кластера Brave 1 (структурний підрозділ Міністерства цифрової трансформації), наразі в Україні понад 2000 компаній розробляють або виробляють зброю та військову техніку.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію The New York Times.

Серед цих компаній є Fire Point. Згідно з реєстраційними документами, на початку 2022 року це було кастингове агентство, яке надавало послуги, зокрема для фільмів за участю Володимира Зеленського, коли він ще працював актором.

А зараз, як зазначає видання, контракти компанії цього року становлять близько 10 відсотків витрат України на оборонні закупівлі. Загалом в українському секторі далекобійних ударних безпілотників (тих, що виробляє Fire Point) є понад 20 конкуруючих компаній.

За даними NYT, компанія є одним з найбільших підрядників для української армії, маючи контракти на суму 1 мільярд доларів цього року, за словами її керівників. Приблизно в 30 секретних місцях в Україні Fire Point випускає далекобійні вибухові дрони, використовуючи дешеві матеріали, такі як пінопласт, фанера, пластик та тип вуглецевого волокна, призначеного для гоночних велосипедів.

Ці дрони використовуються у масштабній кампанії проти російських нафтопереробних заводів, метою якої є завдати економічної шкоди Росії та надати Україні важелі впливу в мирних переговорах.

Окрім безпілотника FP-1, компанія Fire Point збільшує виробництво Flamingo – більшого та важчого літального апарату з реактивним двигуном, дальністю польоту близько 1800 миль та боєголовкою вагою в одну тонну.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, до кінця 2025 року щонайменше половина зброї на фронті має бути українського виробництва. Також Україна суттєво збільшила свій оборонний потенціал – лише у сфері виробництва дронів і ракет у наступному році обсяг може сягнути $35 млрд.