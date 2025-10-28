Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,07

EUR

48,97

+0,21

Готівковий курс:

USD

42,20

42,13

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Загальна кількість виробників зброї та військової техніки в Україні перевищила 2000 – NYT

Фламінго
Fire Point збільшує виробництво Flamingo / Efrem Lukatsky

За даними Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, у період із 2022-го по 2024 рік у країні було відкрито 425 нових компаній, які займаються виробництвом озброєння. Водночас, згідно з окремою оцінкою оборонного кластера Brave 1 (структурний підрозділ Міністерства цифрової трансформації), наразі в Україні понад 2000 компаній розробляють або виробляють зброю та військову техніку.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію The New York Times.

Серед цих компаній є Fire Point. Згідно з реєстраційними документами, на початку 2022 року це було кастингове агентство, яке надавало послуги, зокрема для фільмів за участю Володимира Зеленського, коли він ще працював актором.

А зараз, як зазначає видання, контракти компанії цього року становлять близько 10 відсотків витрат України на оборонні закупівлі. Загалом в українському секторі далекобійних ударних безпілотників (тих, що виробляє Fire Point) є понад 20 конкуруючих компаній.

За даними NYT, компанія є одним з найбільших підрядників для української армії, маючи контракти на суму 1 мільярд доларів цього року, за словами її керівників. Приблизно в 30 секретних місцях в Україні Fire Point випускає далекобійні вибухові дрони, використовуючи дешеві матеріали, такі як пінопласт, фанера, пластик та тип вуглецевого волокна, призначеного для гоночних велосипедів. 

Ці дрони використовуються у масштабній кампанії проти російських нафтопереробних заводів, метою якої є завдати економічної шкоди Росії та надати Україні важелі впливу в мирних переговорах.  

Окрім безпілотника FP-1, компанія Fire Point збільшує виробництво Flamingo – більшого та важчого літального апарату з реактивним двигуном, дальністю польоту близько 1800 миль та боєголовкою вагою в одну тонну.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, до кінця 2025 року щонайменше половина зброї на фронті має бути українського виробництва. Також Україна суттєво збільшила свій оборонний потенціал – лише у сфері виробництва дронів і ракет у наступному році обсяг може сягнути $35 млрд.

Автор:
Тетяна Бесараб