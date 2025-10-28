Общее количество производителей оружия и военной техники в Украине превысило 2000 – NYT

По данным Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, в период с 2022 по 2024 год в стране было открыто 425 новых компаний, занимающихся производством вооружения. В то же время, согласно отдельной оценке оборонного кластера Brave 1 (структурное подразделение Министерства цифровой трансформации), в Украине более 2000 компаний разрабатывают или производят оружие и военную технику.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию The New York Times.

Среди этих компаний есть Fire Point. Согласно регистрационным документам, в начале 2022 года это было кастинговое агентство, предоставлявшее услуги, в том числе для фильмов с участием Владимира Зеленского, когда он еще работал актером.

А сейчас, как отмечает издание, контракты компании в этом году составляют около 10% расходов Украины на оборонные закупки. Всего в украинском секторе дальнобойных ударных беспилотников (производящих Fire Point) имеется более 20 конкурирующих компаний.

По данным NYT, компания является одним из самых крупных подрядчиков для украинской армии, имея контракты на сумму 1 миллиард долларов в этом году, по словам ее руководителей. Приблизительно в 30 секретных местах в Украине Fire Point выпускает дальнобойные взрывные дроны, используя дешевые материалы, такие как пенопласт, фанера, пластик и тип углеродного волокна, предназначенного для гоночных велосипедов.

Эти дроны используются в масштабной кампании против российских нефтеперерабатывающих заводов, целью которой является нанести экономический ущерб России и оказать Украине рычаги влияния в мирных переговорах.

Помимо беспилотника FP-1, компания Fire Point увеличивает производство Flamingo – большего и более тяжелого летательного аппарата с реактивным двигателем, дальностью полета около 1800 миль и боеголовкой весом в одну тонну.

Напомним, по словам президента Зеленского, до конца 2025 года минимум половина оружия на фронте должно быть украинского производства. Также Украина существенно увеличила свой оборонный потенциал – только в сфере производства дронов и ракет в следующем году объем может составить $35 млрд.