Українська Fire Point розробляє власні балістичні ракети та ППО: які характеристики
Українська компанія Fire Point представила на виставці MSPO в Польщі розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем ППО.
Як пише Delo.ua, про це інформує Мілітарний.
Характеристики ракет
Компанія представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет — FP-7 та FP-9.
- FP-7
FP-7 має дальність ураження до 200 км, максимальну швидкість 1500 м/с і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту — 250 секунд.
Ракета запускається з наземної платформи та призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.
- FP-9
FP-9 має дальність польоту до 855 км, розвиває швидкість 2200 м/с і несе бойову частину вагою 800 кг. Ракета здіймається на висоту до 70 км і з точністю до 20 метрів може уражати цілі далеко в тилу противника.
Зауважимо, що українська компанія Fire Point є розробником крилатої ракети "Фламінго".
Що відомо про ракету "Фламінго"
17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.
"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3000 кілометрів, вже у серійному виробництві", – йшлося у його дописі.
18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".
Профільне видання Defence Express припускає, що українська ракета є аналогом або точною копією крилатої ракети FP-5. Модель FP-5 була представлена компанією Milanion Group на виставці IDEX-2025 в ОАЕ на початку лютого 2025 року.
Характеристики FP-5, або "Фламінго":
- Дальність: 3000 км.
- Час у повітрі: понад 4 години.
- Максимальна швидкість: 950 км/год.
- Крейсерська швидкість: 850-900 км/год.
- Розмах крила: 6 метрів.
- Максимальна злітна вага: 6 тонн.
- Вага бойової частини: 1 тонна.