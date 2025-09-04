Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українська Fire Point розробляє власні балістичні ракети та ППО: які характеристики

ракета
Українські ракети Fire Point FP-7 та FP-9. Фото: Мілітарний

Українська компанія Fire Point представила на виставці MSPO в Польщі розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем ППО.

Як пише Delo.ua, про це інформує Мілітарний.

Характеристики ракет

Компанія представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет — FP-7 та FP-9.

  • FP-7

FP-7 має дальність ураження до 200 км, максимальну швидкість 1500 м/с і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту — 250 секунд.

Ракета запускається з наземної платформи та призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.

  • FP-9

FP-9 має дальність польоту до 855 км, розвиває швидкість 2200 м/с і несе бойову частину вагою 800 кг. Ракета здіймається на висоту до 70 км і з точністю до 20 метрів може уражати цілі далеко в тилу противника.

Зауважимо, що українська компанія Fire Point є розробником крилатої ракети "Фламінго".

Що відомо про ракету "Фламінго"

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3000 кілометрів, вже у серійному виробництві", – йшлося у його дописі.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

Профільне видання Defence Express припускає, що українська ракета є аналогом або точною копією крилатої ракети FP-5. Модель FP-5 була представлена компанією Milanion Group на виставці IDEX-2025 в ОАЕ на початку лютого 2025 року.

Характеристики FP-5, або "Фламінго":

  • Дальність: 3000 км.
  • Час у повітрі: понад 4 години.
  • Максимальна швидкість: 950 км/год.
  • Крейсерська швидкість: 850-900 км/год.
  • Розмах крила: 6 метрів.
  • Максимальна злітна вага: 6 тонн.
  • Вага бойової частини: 1 тонна.
Автор:
Ольга Опенько