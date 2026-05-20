Контракти Fire Point та виробників дронів перевіряє НАБУ: що відомо

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевіряє шість українських виробників безпілотників у межах розслідування про можливе завищення цін на державних закупівлях, включно з компанією Fire Point, яка виробляє крилаті ракети “Фламінго”.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман, який опублікував відповідь НАБУ на адвокатський запит.

Він подякував НАБУ за "своєчасну та змістовну відповідь".

"Ми й надалі готові повністю співпрацювати зі справжніми антикорупційними органами. Також просимо місцеві філіали ФБК (Фонд боротьби з корупцією, створений у Росії Олексієм Навальним, - ред.) та інших пройдисвітів не заважати нам і надалі виконувати нашу роботу зі знищення російської імперії", — написав Штілерман.

Що у документі

У документі йдеться про те, що правоохоронці ще на початку лютого 2025 року відкрили провадження за ознаками кримінальних правопорушень згідно статей Кримінального кодексу України:

ч.5 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

ч.3 ст. 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Правоохоронці перевіряють версію, що посадовці Міноборони, Мінстратегпрому, Держспецзв’язку та інших органів могли змовитися з виробниками та їхніми кінцевими бенефіціарними власниками під час укладення контрактів на дрони й штучно завищити собівартість (вартість матеріалів і комплектуючих).

Також перевіряються факти можливого завищення цін на дрони шістьма виробниками і причетність держслужбовців до цього.

Зокрема, у межах розслідування перевіряють обставини укладення й виконання контрактів з ТОВ "Файєр Поінт" із серпня 2023 року до листопада 2024 року.

У своїй відповіді НАБУ повідомляє про те, що керівникам та засновникам Fire Point не оголошували підозри, а щодо самої компанії ніякі заходи кримінально-правового характеру не застосовувалися.

Наразі розслідування триває.

Fire Point та фігуранти корупційного скандалу

Нагадаємо, на "плівках Міндіча", які останнім часом публікують ЗМІ, є діалоги про компанію Fire Point , з яких можна зробити висновок, що до компанії має відношення Міндіч. У компанії Fire Point це все заперечують.

Штілерман розповідав, що бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить у справі про корупцію в українській енергетиці, намагався отримати 50% акцій оборонної компанії.

Співвласник Fire Point розповів, що переговори завершилися після того, як Міндіч пояснив, на кого буде оформлена його частка в компанії в якості акціонера.

"Мене не влаштувала ця людина. І я сказав, що давайте ми розстанемося і більше про продаж частки ми не розмовляємо", — сказав Штілерман.

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7. Ракета є аналогом американської Atacams, але вдвічі дешевшою. Виробництво більшості компонентів FP-7 відбувається всередині компанії, а тестування ракети планують на російських військових об’єктах.