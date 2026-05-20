Контракты Fire Point и производителей дронов проверяет НАБУ: что известно

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверяет шесть украинских производителей беспилотников в рамках расследования о возможном завышении цен на государственных закупках, включая Fire Point, производящую крылатые ракеты “Фламинго”.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил совладелец компании Fire Point Денис Штиллерман, опубликовавший ответ НАБУ на адвокатский запрос.

Он поблагодарил НАБУ за "своевременный и содержательный ответ".

"Мы и дальше готовы полностью сотрудничать с настоящими антикоррупционными органами. Также просим местные филиалы ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, созданный в России Алексеем Навальным, - ред.) и других проходимцев не мешать нам и дальше выполнять нашу работу по уничтожению российской империи", — написал Штилер.

Что в документе

В документе говорится, что правоохранители еще в начале февраля 2025 года открыли производство по признакам уголовных правонарушений согласно статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.5 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

ч.3 ст. 209 - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Правоохранители проверяют версию, что должностные лица Минобороны, Минстратегпрома, Госспецсвязи и других органов могли сговориться с производителями и их конечными бенефициарными владельцами при заключении контрактов на дроны и искусственно завысить себестоимость (стоимость материалов и комплектующих).

Также проверяются факты возможного завышения цен на дроны шестью производителями и причастность госслужащих к этому.

В частности, в рамках расследования проверяют обстоятельства заключения и выполнения контрактов с ООО "Файер Поинт" с августа 2023 года по ноябрь 2024 года.

В своем ответе НАБУ сообщает о том, что руководителям и основателям Fire Point не объявляли подозрения, а в отношении самой компании никакие меры уголовно-правового характера не применялись.

Расследование продолжается.

Fire Point и фигуранты коррупционного скандала

Напомним, на "пленках Миндича", которые в последнее время публикуют СМИ, есть диалоги о компании Fire Point, из которых можно заключить, что к компании имеет отношение Миндич. В компании Fire Point это все отрицают.

Штиллерман рассказывал, что проходящий по делу о коррупции в украинской энергетике бизнесмен Тимур Миндич пытался получить 50% акций оборонной компании.

Совладелец Fire Point рассказал, что переговоры завершились после того, как Миндич объяснил, на кого будет оформлена его доля в компании в качестве акционера.

"Меня не устроил этот человек. И я сказал, что давайте мы расстанемся и больше о продаже доли мы не разговариваем", - сказал Штиллерман.

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно. Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Украинская компания Fire Point начала тестирование баллистических ракет FP-7. Ракета является аналогом американской Atacams, но вдвое дешевле. Производство большинства компонентов FP-7 происходит внутри компании, а тестирование ракеты планируется на российских военных объектах.