Германия рассматривает украинские ракеты "Фламинго" как замену Tomahawk

Соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман заявил, что правительство Германии рассматривает перспективу замены американских дальнобойных ракет Tomahawk на украинские "Фламинго".

Как пишет Delo.ua, об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Низкая стоимость

По словам Штиллермана, значительный интерес к дронам и ракетам компании Fire Point, которые могут стать альтернативой американскому вооружению, проявляет Германия.

"Немецкое правительство покупает наши FP-1 и FP-2 для украинской армии… Но то, о чем они думают, это потенциальная замена Tomahawk на "Фламинго"", - сказал он.

Штиллерман отметил, что примерно треть украинских ударов дронами по целям в России осуществляется с помощью дальнобойных БпЛА FP-1 и средней дальности FP-2 производства Fire Point. Дальнобойные дроны созданы так, чтобы обходить российские системы РЭБ: они работают без GPS и летят автономно на низкой высоте, используя ночное видение.

Стоимость одного FP-1 составляет около 50 тыс. евро, что в три-четыре раза дешевле западных ударных беспилотников.

Соглашение о технологическом сотрудничестве

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев в понедельник заявил, что "технологические достижения здесь, в Украине, чрезвычайны", и что рассматриваются возможности создания совместных предприятий в сфере беспилотников большой дальности, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

По данным FT, в апреле Fire Point и немецкий производитель ракет Diehl Defence подписали соглашение о технологическом сотрудничестве.

Штиллерман отказался подтвердить это соглашение, но отметил, что они работают над созданием противоракетного щита в Европе. Система, получившая название "Фрея", использует ракету-перехватчик FP-7 от Fire Point.

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно. Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Украинская компания Fire Point начала тестирование баллистических ракет FP-7. Ракета является аналогом американской Atacams, но вдвое дешевле. Производство большинства компонентов FP-7 происходит внутри компании, а тестирование ракеты планируется на российских военных объектах.