Ракету "Фламинго" Украине мог помочь создать один из оборонных гигантов Европы – СМИ

Крылатая ракета FP-5 "Фламинго". Фото: АР

Компания MBDA, являющаяся лидером в Европе по разработке и производству ракетного вооружения, могла помогать украинскому производителю Fire Point разрабатывать и улучшать крылатую ракету FP-5 "Фламинго".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Defense Express .

Отмечается, что впервые ракета "Фламинго" была представлена в прошлом году и уже сейчас она производится и используется силами обороны Украины для атак по территории России .

По данным Intelligence Online, украинская дальнобойная крылатая ракета может иметь ряд компонентов западного согласования, которые похожи на те, что имеет ракета Storm Shadow/SCALP-EG, которую производит MBDA. "Фламинго" могла получить западную инерциальную систему навигации и прочные модули для навигации GPS.

Но решающим является тот факт, что сотрудничество с MBDA объясняет то, как компания Fire Point смогла в столь сжатые сроки разработать крылатую ракету.

В издании отмечают, что MBDA могла помочь в том, что ракета уже на старте имела как можно меньше так называемых "детских болезней", как это часто случается с тем или иным новым образцом вооружения и очень часто негативно влияет на сроки разработки и старта серийного производства.

Однако, как говорят эксперты, главное здесь не это, а то, что у ракеты идеальная система наведения с учетом того, что она предназначена для прорыва систем противовоздушной обороны противника на малых высотах.

"Напомним, что система наведения ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, помимо инерциальной и спутниковой, также оснащена системой DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator), которая позволяет во время полета сравнивать снимки местности с имеющимися в памяти эталонными изображениями. заложенную в память ракеты цель, а не бить прямо в какую-нибудь точку", - говорится в материале.

В Defense Express отмечают, что официально о сотрудничестве Fire Point и MBDA не сообщалось, но это вполне вероятное развитие событий, учитывая, что Украина имеет на вооружении ряд образцов продукции от этого европейского гиганта, а в 2024 году был подписан меморандум о сотрудничестве с "Укроборонпромом".

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно.   Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Украинская компания Fire Point начала тестирование баллистических ракет FP-7. Ракета является аналогом американской Atacams, но вдвое дешевле. Производство большинства компонентов FP-7 происходит внутри компании, а тестирование ракеты планируется на российских военных объектах.

Автор:
Светлана Манько