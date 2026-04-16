Ощадбанк и "Укрзализныця" запускают модель ипотеки с компенсацией работодателя в пределах "еОселя"

На рынке ипотеки появилась модель софинансирования жилья работодателем и банком

Ощадбанк и "Укрзализныця" запустили первую в Украине модель ипотеки, в которой работодатель принимает участие в компенсации расходов работника. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках государственной программы "еОселя".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз Ощадбанка.

В рамках механизма "Укрзализныця" будет компенсировать часть ипотечных расходов своих работников, в том числе имеющих статус внутренне перемещенных лиц.

Программа предусматривает компенсацию 20% от суммы первого взноса после приобретения жилья стоимостью до 2 млн грн при условии, что первый взнос не превышает 30% стоимости объекта.

Также предусмотрена компенсация до 30% ежемесячных платежей, включая тело кредита и проценты, в течение первых трех лет кредитования. Дополнительно прорабатывается возможность финансирования части авансового платежа работодателем еще до заключения кредитного соглашения.

По условиям модели финансовая нагрузка на работника уменьшается с первого дня действия ипотеки, что повышает доступность жилья для отдельных категорий сотрудников.

В компаниях отмечают, что участие работодателя в финансировании жилья может рассматриваться как дополнительный индикатор стабильности заемщика и долгосрочное взаимодействие между работником и работодателем.

По словам заместителя председателя правления Ощадбанка Антона Тютюна, партнерство с работодателями формирует новый подход к ипотеке, когда она становится элементом HR-стратегии компаний и выходит за пределы исключительно банковского продукта. Он отметил, что кейс "Укрзализныци" может стать ориентиром для других крупных работодателей.

Сотрудничество Ощадбанка и "Укрзализныци" также охватывает другие инфраструктурные и социальные проекты, в частности, развитие сети инклюзивных отделений.

В более широком контексте модель рассматривается как инструмент поддержки рынка недвижимости и банковского сектора, а также как фактор, способствующий возвращению украинцев из-за границы через решение жилищного вопроса.

По состоянию на апрель 2026 года Ощадбанк является лидером по программе "еОселя" с 8 839 выданными кредитами на сумму более 14,6 млрд грн и 85 аккредитованными объектами на стадии строительства.

Заметим, с 10 февраля в Украине изменились правила льготной ипотеки "еОселя". Правительство ввело новые требования к площади и стоимости жилья, а также уточнило критерии участия заемщиков, что может повлиять на доступность программы для украинцев.

Автор:
Татьяна Гойденко