"єОселя" дорожает: какой доход нужен для ипотеки

Средняя сумма кредита по государственной программе "єОселя" в ноябре 2025 года достигла 1,68 млн грн, в то же время стоимость жилья, которое покупают в рамках программы, стартует от 1,9 млн грн.

Об этом рассказывает Delo.ua со ссылкой на информацию от начальницы управления по работе с партнерами Глобус Банка Екатерина Лычана.

По ее словам, при оформлении кредита на среднюю сумму максимальный ежемесячный платеж составит 16,8 тыс. грн. по ставке 7% и 11,2 тыс. грн. — по ставке 3%. В дальнейшем размер платежей будет постепенно снижаться.

Коммерческие банки при оценке заявок принимают во внимание совокупный официальный доход семьи, кредитную историю и наличие подтвержденных дополнительных доходов. Самые распространенные причины отказов — недостаточная платежеспособность и отрицательная кредитная история.

Портрет заемщика по "єОселя"

По данным банка:

65% кредитов оформляют мужчины;

77,8% заемщиков — в возрасте 26-45 лет ;

70% — женаты и имеют детей;

средний месячный доход семьи — от 40 тыс. грн ;

— 78% кредитов — на покупку 1-2-комнатных квартир до 73 м² .

Этапы оформления кредита

Заявки подаются через портал "Дія" , где пользователи получают предварительное одобрение от банков. После этого заемщик имеет 30 дней по выбору банка и жилья. Для вторичного рынка действуют возрастные ограничения на дома — от 3 до 20 лет в зависимости от категории заемщика. Первичный рынок имеет более широкие возможности: инвестор может выбрать локацию, планировку и этаж, а цена обычно ниже, чем на "вторичке".

Новые условия для ВПЛ: до 70% компенсации платежей

С 10 сентября в программе действуют специальные условия для внутренне перемещенных лиц. Они предполагают:

70% компенсации первого взноса (но не больше 30% стоимости жилья);

70% компенсации ежемесячного платежа в течение года (до 150 тыс. грн. в год);

до 40 тыс. грн. на компенсацию сопутствующих расходов.

Стоимость жилья для ВПЛ — до 2 млн грн , возраст дома — не более 20 лет.

В конце октября Глобус Банк выдал первый кредит: 1,591 млн грн на 20 лет для приобретения двухкомнатной квартиры в ЖК "Оксфорд" (Киевская область). Благодаря государственной поддержке первоначальный взнос заемщика снизился до 119,7 тыс. грн, а максимальный платеж в первый год — всего 4,9 тыс. грн.

Напомним, в ВР планируют расширить программу льготной ипотеки "єОселя" еще на одну категорию населения — работников государственных и коммунальных учреждений.