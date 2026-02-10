Нові правила для “єОселі” обмежать доступ до іпотеки для багатьох: про що йдеться

З 10 лютого в Україні змінили правила державної програми пільгової іпотеки “єОселя”. Уряд запровадив нові вимоги до площі та вартості житла, а також уточнив критерії участі позичальників, що може вплинути на доступність програми для українців.

Про запроваджені зміни повідомив радник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа, передає Delo.ua .

Вимоги до учасників

Одним із ключових нововведень стали оновлені вимоги до житла, яким уже володіють учасники програми. Відтепер взяти участь у “єОселі” можуть громадяни, які мають не більше ніж 52,5 кв. м житла для однієї або двох осіб. На кожного наступного члена сім’ї додається ще 21 кв. м.

До оновлення громадяни могли брати участь у “єОселі”, якщо володіли житлом площею до 52,5 кв. м на одну особу та додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Тепер норма 52,5 кв. м застосовується одразу для 1–2 осіб, а не для однієї особи.

Вимоги до площі

Вперше встановлено верхні обмеження щодо розмірів житла. Максимальна площа квартири не повинна перевищувати 115,5 кв. м, а житлового будинку — 125,5 кв. м. Купівля великої нерухомості в межах програми не передбачена.

Гранична вартість

Ще одним нововведенням стало встановлення граничної вартості житла залежно від регіону. Максимальна ціна визначається на основі нормативної вартості будівництва, яку встановлює Мінрегіон. Також застосовують спеціальні коефіцієнти для різних типів населених пунктів.

Акцент на новому житлі

Водночас для новобудов передбачено певне послаблення. Якщо житло введене в експлуатацію менше ніж три роки тому, допускається перевищення встановлених лімітів площі та вартості, але не більше ніж на 10%. Це свідчить про посиленні уваги держави саме на первинному житлі.

Нагадаємо, банкіри передбачають, що нові обмеження для державної програми "єОселя" значною мірою вплинуть на попит на житлові кредити та стимулюватимуть ринок комерційної іпотеки.

Також голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев зазначив: 23 тисячі виданих кредитів за "єОселею" з початку дії програми доступної іпотеки — це крапля в морі, порівняно з тим попитом, який існує на житло в Україні.