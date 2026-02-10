Запланована подія 2

Гетманцев назвав видані кредити за "єОселею" краплею в морі: попит на доступне житло набагато більший

іпотека
Українці оформили 40 млрд грн іпотеки за програмою "єОселя" / Depositphotos

23 тисячі виданих кредитів за "єОселею" з початку дії програми доступної іпотеки - це крапля в морі, у порівнянні з тим попитом, який існує на житло в Україні. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У нас до великої війни більше мільйона сімей було без квартир, тобто потребували власного житла. Зараз до цього додалося ще майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців. А ще є наші біженці за кордоном, які втратили житло вдома, але хотіли б повернутися", - наголосив нардеп.

На його думку, "єОселя" не здатна відповісти на такий масштабний виклик, попри те, що сама ідея програми є дуже важливою.

При цьому з жовтня 2022 року понад 23 тисячі українських родин скористалися програмою доступної іпотеки "єОселя". Загальна сума виданих кредитів досягла 40 мільярдів гривень.

"Так само державний бюджет навіть теоретично не може профінансувати більше трильйона гривень, які потрібні на фінансування програми, що забезпечить доступним житлом мільйон українських сімей", - переконаний Гетманцев.

Він додав, що саме тому потрібна масштабна програма доступної іпотеки, із залученням банківського кредитування, фондового ринку та коштів міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що в Україні розпочали роботу над програмою іпотечного кредитування під 3% річних терміном на 25 років, де інфляційні ризики бере на себе держава.

Раніше Гетманцев пропонував розробити масштабну програму доступного житла для українців в рамках роботи Національної установи розвитку (НУР).

Автор:
Світлана Манько