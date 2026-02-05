- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні запустять державну іпотеку під 3% на 25 років: що відомо
В Україні розпочали роботу над програмою іпотечного кредитування під 3% річних терміном на 25 років, де інфляційні ризики бере на себе держава.
Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, 4 лютого відбулось перше засідання міжвідомчої, парламентсько-урядової робочої групи з реалізації програми доступного житлового будівництва.
Деталі програми
Гетманцев розповів, що система іпотеки в Україні критично недорозвинена. Це підтверджується і цифрами – співвідношення іпотечного кредитування до ВВП в Україні є одним із найнижчих у Європі.
"Саме тому ключовим інструментом має стати державна іпотечна програма: іпотека під 3% річних на 25 років, де інфляційні ризики бере на себе держава", - наголосив нардеп.
Він додав, що нова житлова програма розрахована орієнтовно на 1 мільйон сімей.
Серед її учасників – військові, вчителі, медики, ВПО, багатодітні родини, соціальні працівники.
Придбати доступне житло
Гетманцев зауважив, що попит на доступну іпотеку в Україні – надзвичайно високий.
"Водночас принципово важливо, щоб реалізація програми не призвела до створення ізольованих житлових масивів. Наше завдання – надати людям можливість придбати доступне і при цьому якісне, повноцінне житло, та інтегруватися в громади", - зауважив депутат.
Він підкреслив, що з огляду на це, надано доручення підготувати пропозиції щодо фінансування програми за рахунок:
- банківського кредитування,
- випуску іпотечних облігацій,
- допомоги міжнародних партнерів,
- емісії ОВДП.
Гетманцев повідомив, що наступним етапам стане відкритий діалог із представниками будівельної галузі для напрацювання збалансованих та реалістичних рішень.
Раніше Гетманцев пропонував розробити масштабну програму доступного житла для українців в рамках роботи Національної установи розвитку (НУР).
Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про основні засади житлової політики" (№12377), який скасовує діючий в Україні Житловий Кодекс 1983 року та змінює радянські правила функціонування житлової сфери.
Згідно з ухваленим документом, безкоштовне житло від держави зможуть отримувати 4 категорії населення — військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Для всіх інших громадян, які, фактично, безнадійно стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла — доступне і соціальне житло.