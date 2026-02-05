В Україні запустять державну іпотеку під 3% на 25 років: що відомо

В Україні розпочали роботу над програмою іпотечного кредитування під 3% річних терміном на 25 років, де інфляційні ризики бере на себе держава.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, 4 лютого відбулось перше засідання міжвідомчої, парламентсько-урядової робочої групи з реалізації програми доступного житлового будівництва.

Деталі програми

Гетманцев розповів, що система іпотеки в Україні критично недорозвинена. Це підтверджується і цифрами – співвідношення іпотечного кредитування до ВВП в Україні є одним із найнижчих у Європі.

"Саме тому ключовим інструментом має стати державна іпотечна програма: іпотека під 3% річних на 25 років, де інфляційні ризики бере на себе держава", - наголосив нардеп.

Він додав, що нова житлова програма розрахована орієнтовно на 1 мільйон сімей.

Серед її учасників – військові, вчителі, медики, ВПО, багатодітні родини, соціальні працівники.

Придбати доступне житло

Гетманцев зауважив, що попит на доступну іпотеку в Україні – надзвичайно високий.

"Водночас принципово важливо, щоб реалізація програми не призвела до створення ізольованих житлових масивів. Наше завдання – надати людям можливість придбати доступне і при цьому якісне, повноцінне житло, та інтегруватися в громади", - зауважив депутат.

Він підкреслив, що з огляду на це, надано доручення підготувати пропозиції щодо фінансування програми за рахунок:

банківського кредитування,

випуску іпотечних облігацій,

допомоги міжнародних партнерів,

емісії ОВДП.

Гетманцев повідомив, що наступним етапам стане відкритий діалог із представниками будівельної галузі для напрацювання збалансованих та реалістичних рішень.

Раніше Гетманцев пропонував розробити масштабну програму доступного житла для українців в рамках роботи Національної установи розвитку (НУР).

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про основні засади житлової політики" (№12377), який скасовує діючий в Україні Житловий Кодекс 1983 року та змінює радянські правила функціонування житлової сфери.

Згідно з ухваленим документом, безкоштовне житло від держави зможуть отримувати 4 категорії населення — військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Для всіх інших громадян, які, фактично, безнадійно стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла — доступне і соціальне житло.