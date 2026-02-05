В Украине запустят государственную ипотеку под 3% на 25 лет: что известно

В Украине приступили к работе над программой ипотечного кредитования под 3% годовых сроком на 25 лет, где инфляционные риски берет на себя государство.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, 4 февраля прошло первое заседание межведомственной, парламентско-правительственной рабочей группы по реализации программы доступного жилищного строительства.

Детали программы

Гетманцев рассказал, что система ипотеки в Украине критически недоразвита. Это подтверждается и цифрами – соотношение ипотечного кредитования к ВВП в Украине является одним из самых низких в Европе.

"Именно поэтому ключевым инструментом должна стать государственная ипотечная программа: ипотека под 3% годовых на 25 лет, где инфляционные риски берет на себя государство", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что новая жилищная программа рассчитана ориентировочно на 1 миллион семей.

Среди ее участников – военные, учителя, медики, ВПЛ, многодетные семьи, социальные работники.

Купить доступное жилье

Гетманцев отметил, что спрос на доступную ипотеку в Украине очень высок.

"В то же время принципиально важно, чтобы реализация программы не привела к созданию изолированных жилых массивов. Наша задача – предоставить людям возможность приобрести доступное и при этом качественное, полноценное жилье и интегрироваться в общины", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что, учитывая это, предоставлено поручение подготовить предложения по финансированию программы за счет:

банковского кредитования,

выпуска ипотечных облигаций,

помощи международных партнеров,

эмиссии ОВГЗ.

Гетманцев сообщил, что следующим этапам станет открытый диалог с представителями строительной отрасли по наработке сбалансированных и реалистичных решений.

Ранее Гетманцев предлагал разработать масштабную программу доступного жилья для украинцев в рамках Национального учреждения развития (НУР).

Напомним, 13 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "Об основных принципах жилищной политики" (№12377), отменяющий действующий в Украине Жилищный Кодекс 1983 года и изменяющий советские правила функционирование жилищной сферы .

Согласно принятому документу бесплатное жилье от государства смогут получать 4 категории населения — военнослужащие, спасатели, полицейские и дети-сироты. Для всех остальных граждан, фактически безнадежно стоящих в квартирных очередях, введут две новые формы жилья — доступное и социальное жилье.