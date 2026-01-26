Гетманцев инициирует масштабную программу доступного жилья для украинцев: как она будет работать

В Верховной раде предлагается масштабная программа доступного жилья для украинцев в рамках работы Национального учреждения развития (НУР).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, сегодня в Украине вопрос доступного жилья - одна из главных проблем.

Народный депутат напомнил, что в настоящее время в пределах страны зарегистрировано более 4 миллионов внутренне перемещенных лиц. Также многие украинцы арендуют квартиры, а общая стоимость уничтоженного жилья в результате войны составляет около 57 млрд долларов.

Что предлагает

Гетманцев предлагает субсидировать выдачу кредитов на приобретение жилья социально незащищенным слоям населения в рамках работы Национального учреждения развития, которое будет работать как неприбыльный финансовый институт "второго уровня", обеспечивая доступность финансирования приоритетных отраслей экономики через банки Украины.

В частности, речь идет об учителях, медиках, военных, внутренне перемещенных лицах и беженцах, потерявших жилье в связи с войной.

Ставка по таким кредитам составит 3% годовых в гривне.

Гетманцев подчеркнул, что платеж по кредиту на приобретение квартиры не должен превышать:

20-25% среднего дохода домохозяйства, достигаемого за счет субсидирования ставки и продления максимального срока кредитования (от 25 лет)

средняя арендная ставка для региона +10-15% к ней.

"Это долгосрочная и масштабная программа – она рассчитывается не на одно десятилетие, будет касаться как минимум одного миллиона украинских семей и по своим объемам превысит триллион гривен", - подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что программа предоставит украинцам ощутимую поддержку, а в перспективе станет одной из магистральных в работе НУР, будет драйвером послевоенного восстановления и положительно повлияет на развитие смежных отраслей.

Напомним, 13 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "Об основных принципах жилищной политики" (№12377), отменяющий действующий в Украине Жилищный Кодекс 1983 года и изменяющий советские правила функционирования жилищной сферы .

Согласно принятому документу бесплатное жилье от государства смогут получать 4 категории населения — военнослужащие, спасатели, полицейские и дети-сироты. Для всех остальных граждан, фактически безнадежно стоящих в квартирных очередях, введут две новые формы жилья — доступное и социальное жилье.