Гетманцев инициирует масштабную программу доступного жилья для украинцев: как она будет работать
В Верховной раде предлагается масштабная программа доступного жилья для украинцев в рамках работы Национального учреждения развития (НУР).
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
По его словам, сегодня в Украине вопрос доступного жилья - одна из главных проблем.
Народный депутат напомнил, что в настоящее время в пределах страны зарегистрировано более 4 миллионов внутренне перемещенных лиц. Также многие украинцы арендуют квартиры, а общая стоимость уничтоженного жилья в результате войны составляет около 57 млрд долларов.
Что предлагает
Гетманцев предлагает субсидировать выдачу кредитов на приобретение жилья социально незащищенным слоям населения в рамках работы Национального учреждения развития, которое будет работать как неприбыльный финансовый институт "второго уровня", обеспечивая доступность финансирования приоритетных отраслей экономики через банки Украины.
В частности, речь идет об учителях, медиках, военных, внутренне перемещенных лицах и беженцах, потерявших жилье в связи с войной.
Ставка по таким кредитам составит 3% годовых в гривне.
Гетманцев подчеркнул, что платеж по кредиту на приобретение квартиры не должен превышать:
- 20-25% среднего дохода домохозяйства, достигаемого за счет субсидирования ставки и продления максимального срока кредитования (от 25 лет)
- средняя арендная ставка для региона +10-15% к ней.
"Это долгосрочная и масштабная программа – она рассчитывается не на одно десятилетие, будет касаться как минимум одного миллиона украинских семей и по своим объемам превысит триллион гривен", - подчеркнул народный депутат.
Он добавил, что программа предоставит украинцам ощутимую поддержку, а в перспективе станет одной из магистральных в работе НУР, будет драйвером послевоенного восстановления и положительно повлияет на развитие смежных отраслей.
Напомним, 13 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "Об основных принципах жилищной политики" (№12377), отменяющий действующий в Украине Жилищный Кодекс 1983 года и изменяющий советские правила функционирования жилищной сферы .
Согласно принятому документу бесплатное жилье от государства смогут получать 4 категории населения — военнослужащие, спасатели, полицейские и дети-сироты. Для всех остальных граждан, фактически безнадежно стоящих в квартирных очередях, введут две новые формы жилья — доступное и социальное жилье.