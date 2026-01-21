Гетманцев: рынок риэлторских услуг в тени из-за слабого налогового администрирования

Рынок риэлторских услуг в Украине остается почти полностью в тени, однако причина этого заключается не в отсутствии регулирования, а в слабом налоговом администрировании со стороны государства.

Об этом в комментарии для Delo.ua заявил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

По его словам, на сегодняшний день не существует достоверных расчетов объема рынка риэлторских услуг, а имеющиеся оценки не отражают реального положения вещей. В то же время ситуация с детенизацией отрасли является одной из самых плохих в экономике.

"Неправда, что рынок в тени потому, что не урегулирован. Рынок в тени потому, что не ведется достаточное налоговое администрирование. Как и во многих других отраслях", - подчеркнул Гетманцев.

Он обратил внимание, что Государственная налоговая служба и Бюро экономической безопасности фактически не используют имеющиеся аналитические инструменты для предотвращения уклонения от налогообложения и привлечения нарушителей к ответственности.

"Это сделать не так сложно, ведь существует нотариальный реестр сделок. И почти каждая из таких сделок совершается с участием риэлтора. Достаточно провести работу по нескольким десяткам таких кейсов - и рынок получит четкий сигнал относительно детенизации", - отметил он.

По словам Гетманцева, системная работа контролирующих органов могла бы запустить процесс легализации рынка даже если он не будет мгновенным.

"Процесс детенизации не состоится за один день, но начинать его нужно было еще вчера", - подытожил председатель комитета.

Напомним, в Верховной Раде Украины стартовала работа специальной рабочей группы, которая будет готовить законодательные изменения для рынка недвижимости, в частности, приведение в порядок риелторской деятельности.

В то же время в сообществе риелторов считают, что законодательное урегулирование их деятельности может иметь обратный эффект и привести к дальнейшей тенизации рынка недвижимости.