Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Наличный курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,90

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Гетманцев: рынок риэлторских услуг в тени из-за слабого налогового администрирования

риелтор сделка ключи ноутбук люди руки подписание
В ВР подтвердили, что риэлторский рынок находится в тени / Freepik

Рынок риэлторских услуг в Украине остается почти полностью в тени, однако причина этого заключается не в отсутствии регулирования, а в слабом налоговом администрировании со стороны государства.

Об этом в комментарии для Delo.ua заявил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

По его словам, на сегодняшний день не существует достоверных расчетов объема рынка риэлторских услуг, а имеющиеся оценки не отражают реального положения вещей. В то же время ситуация с детенизацией отрасли является одной из самых плохих в экономике.

"Неправда, что рынок в тени потому, что не урегулирован. Рынок в тени потому, что не ведется достаточное налоговое администрирование. Как и во многих других отраслях", - подчеркнул Гетманцев.

Он обратил внимание, что Государственная налоговая служба и Бюро экономической безопасности фактически не используют имеющиеся аналитические инструменты для предотвращения уклонения от налогообложения и привлечения нарушителей к ответственности.

"Это сделать не так сложно, ведь существует нотариальный реестр сделок. И почти каждая из таких сделок совершается с участием риэлтора. Достаточно провести работу по нескольким десяткам таких кейсов - и рынок получит четкий сигнал относительно детенизации", - отметил он.

По словам Гетманцева, системная работа контролирующих органов могла бы запустить процесс легализации рынка даже если он не будет мгновенным.

"Процесс детенизации не состоится за один день, но начинать его нужно было еще вчера", - подытожил председатель комитета.

Напомним, в Верховной Раде Украины стартовала работа специальной рабочей группы, которая будет готовить законодательные изменения для рынка недвижимости, в частности, приведение в порядок риелторской деятельности.

В то же время в сообществе риелторов считают, что законодательное урегулирование их деятельности может иметь обратный эффект и привести к дальнейшей тенизации рынка недвижимости.

Автор:
Ярослава Тюпка