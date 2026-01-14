Деятельность риелторов и нормы качества стройматериалов урегулируют: какие законодательные изменения готовят

В Верховной Раде Украины стартовала работа двух специальных рабочих групп, которые будут готовить законодательные изменения рынка недвижимости и строительной отрасли. Речь идет об упорядочении риелторской деятельности и обновлении правил качества строительной продукции с учетом европейских стандартов.

Об этом Delo.ua сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, решение о формировании рабочих групп было принято в ходе заседания Комитета 13 января. Их разработки станут приоритетами в работе парламентского комитета в 2026 году.

Чем будут заниматься две группы?

Первая рабочая группа будет работать над сегментом недвижимости. Нормы направлены на защиту прав людей во время операций с на рынке. В первую очередь речь идет об урегулировании риелторских услуг, а также о получении прав на еще строящиеся объекты.

Вторая группа сосредоточится на обращении строительной продукции. Это должны быть предложения по обновлению регламента №305, определяющего требования к качеству строительных материалов в соответствии со стандартами Европейского Союза.

Сегмент посреднических услуг

Ключевую роль в грядущих изменениях на рынке риелторских услуг играют как сами специалисты по недвижимости, так и граждане, пользующиеся их услугами. Рабочая группа проанализирует, какая модель регулирования лучше подходит к украинскому рынку и что нужно для ее внедрения.

"Мы присоединим всех специалистов, работающих сегодня на рынке, соответствующие ассоциации, чиновников, экспертную среду и вместе найдем модель, которую нужно будет внедрить на законодательном уровне, чтобы рынок был прозрачный, современный, опирался на модели европейских рынков, чтобы профессия специалиста по недвижимости была не нивелирована", - говорит глава профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк.

По ее словам, риелторы также заинтересованы во введении четких стандартов работы, понятных требований к профессии и системе квалификационного подтверждения. Правила должны быть одинаково понятны всем участникам рынка, подчеркнула депутат.

Шуляк отметила, что риелторы должны быть официально зарегистрированы как субъекты хозяйствования, нести ответственность за свою деятельность и платить налоги. Среди возможных нововведений — введение типовых договоров и четкое определение обязательных пунктов, которые должны быть прописаны в них. К обсуждению и наработке таких изменений планируется привлечь как можно более широкий круг стейкхолдеров.

"Ожидается, что рабочая группа будет работать несколько месяцев. Затем нужно будет сформулировать все предложения в законопроекте. Это также может занять несколько месяцев. В общем, речь может идти предварительно о годе работы. Ведь стране нужен жизнеспособный законопроект, принятие которого будет эффективно решать проблему", — пояснила Елена Шуляк.

Сегмент строительных материалов

Вызовы при восстановлении страны будут особенно относиться к сфере использования строительных материалов.

В 2020 году был принят регламент ЕС №305, устанавливающий требования к качеству строительной продукции для выхода на рынки Евросоюза. Для этого украинские производители должны пройти сертификацию и подтвердить соответствие продукции европейским нормам. В то же время полная имплементация этого регламента в Украине продолжается, тогда как в ЕС с 1 января 2027 года уже начнет действовать его обновленная версия.

"Соответственно, будет работать новый регламент, и мы немного отстаем от тех стандартов, которые работают в Европейском Союзе. Но понимаем, что без современных материалов, без осовременивания, скажем так, украинского производства, мы не сможем качественно восстанавливать страну. Именно поэтому нам нужно развивать законодательство в сфере предоставления строительной продукции на рынке - в частности, наработать обновление до 30", — подытожила Елена Шуляк.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко поручила профильным ведомствам проработать вопрос упорядочения рынка риелторских услуг в Украине с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства. Законодательные изменения могут отразиться на цене риелторских услуг, прогнозируют эксперты.